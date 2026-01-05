De cara al inicio de la temporada de presentación de impuestos 2026, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) mantiene publicada en su sitio web oficial la lista de sanciones que pueden aplicarse cuando la declaración no se presenta de manera adecuada.

Una de ellas está relacionada con la reclamación errónea de un crédito o reembolso por una cantidad excesiva que no pueda justificarse de manera razonable.

Cuando se aplica esta penalización, la agencia tributaria notifica casa por casa a todos los contribuyentes que deben pagar la multa e indica el monto que debe abonarse, junto con su vencimiento.

IRS castigará casa por casa a todas las personas que hagan así su declaración de impuestos

De acuerdo con lo detallado por las autoridades, una “cantidad excesiva” es la categoría que aplica a cualquier reclamación de crédito o reembolso que supera la cantidad permitida para ese año fiscal.

Cuando esto sucede y no existe una causa razonable, el organismo aplica una multa equivalente al 20% del impuesto excesivo reclamado.

IRS puede multar a todas las personas que reclamen un crédito excesivo y no dispongan de una causa razonable para hacerlo. Fuente: archivo.

“Aunque tu reembolso haya sido retenido y no te haya sido reembolsado mientras se audita tu declaración de impuestos, la cantidad de la reclamación puede considerarse errónea por reembolso o penalización por crédito si no hay causa razonable”, se advierte.

En qué situaciones IRS podría no aplicar esta sanción

IRS explica que esta y cualquier otra multa relacionada con impuestos puede eliminarse o reducirse cuando el contribuyente logra demostrar que actuó de buena fe y que existe una causa razonable para incumplir la normativa fiscal.

“Llámanos al número gratuito que está en la esquina superior derecha de tu aviso o carta, o escríbenos una carta explicando por qué deberíamos reconsiderar la sanción. Firma y envía tu carta junto con cualquier documento de apoyo a la dirección que indique tu aviso”, señala la agencia.