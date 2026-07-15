En Atlanta, Dallas, Nueva York y Nueva Jersy se encuentran ubicados algunos de los aeropuertos internacionales más transitados de Estados Unidos, que año tras año reciben a miles de turistas y viajeros.

En ese marco, existe un requisito de pasaporte que todos los interesados en volar hacia estos destinos -incluyendo estadounidenses que quieran viajar al o desde el exterior- tendrán que respetar de manera rigurosa: su identificación internacional debe encontrarse en total vigencia .

De no contar con un pasaporte completamente en fecha, tanto autoridades como aerolíneas podrían negar el traslado, por lo que es fundamental revisar previamente en cada caso la fecha del pasaporte y renovarlo si resulta necesario para evitar así contratiempos.

Viajar a Atlanta, Dallas, Nueva York o Nueva Jersey desde el exterior: requisitos de pasaporte que todos los visitantes deben conocer

Estados Unidos exige como regla general que todos los viajeros presenten un documento completamente en fecha no sólo durante la totalidad de su estadía sino también durante seis meses adicionales al momento pautado de salida.

Esta regla sólo se exime para los nacionales de países que forman parte del conocido como “Club de los 6 meses”, quienes tendrán que presentar pasaporte válido únicamente durante el tiempo del viaje.

Es importante considerar que contar con un documento en regla no sólo es fundamental al momento de viajar. También se solicitará como parte de los requisitos de cumplimiento obligatorio para poder gestionar, por ejemplo, una visa americana.

Los pasaportes vencidos no son válidos para viajar internacionalmente. Shutterstock

Qué dice la ley sobre el pasaporte de los estadounidenses que quieran viajar al exterior

De acuerdo con el United States Code (Título 8, § 1185)-Control de viajes de ciudadanos y extranjeros, se establece como regla federal que

“Salvo lo dispuesto en contrario por el Presidente y sujeto a las limitaciones y excepciones que el Presidente pueda autorizar y prescribir, será ilegal que cualquier ciudadano de los Estados Unidos salga, entre, o intente salir o entrar en los Estados Unidos a menos que posea un pasaporte estadounidense válido ”

Cuál es la validez normal de un pasaporte americano

Pasaporte de mayores de 16: 10 años

Pasaporte de menores de 16: 5 años y no pueden renovarse, deben tramitarse nuevamente.

Otros puntos que todos los viajeros internacionales tendrá que considerar para evitar inconvenientes

Antes de permitir cualquier traslado, las autoridades tendrán en cuenta aspectos como