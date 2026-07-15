La señal de tránsito con un auto de costado dentro de un diamante amarillo advierte sobre un desnivel pronunciado entre el carril y la banquina lateral . Es el cartel oficial conocido como “Shoulder Drop Off”.

Forma parte del sistema de señalización que usan los DMV en Estados Unidos. Se coloca donde la diferencia de altura entre el pavimento y la banquina supera las tres pulgadas.

¿Qué significa exactamente la señal del auto inclinado?

El símbolo representa el momento en que un vehículo cae hacia la banquina por el desnivel del terreno. No indica el estado del terreno lateral, solo que está más bajo que el carril.

Cuando la diferencia de altura es menor a tres pulgadas, se usa en cambio la señal “Low Shoulder”, una versión menos crítica del mismo aviso.

Señales similares que pueden confundirse

Low Shoulder (W8-9): desnivel leve, menor a tres pulgadas.

Soft Shoulder (W8-4): banquina de tierra o ripio, sin desnivel marcado.

Uneven Lanes: desnivel entre carriles, común en zonas de obra vial.

La señal forma parte del sistema de señalización que usan los DMV en Estados Unidos. ChatGPT

¿Qué debe hacer el conductor si ve esta señal en la ruta?

Si las ruedas caen a la banquina, el conductor debe sostener firme el volante y mantenerlo derecho, sin girarlo de golpe. La velocidad debe bajar de forma gradual.