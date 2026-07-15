La Administración del Seguro Social (SSA) recordó que los jubilados, pensionados y demás beneficiarios que cobran prestaciones mientras residen fuera de Estados Unidos deben responder obligatoriamente al Cuestionario de Cumplimiento en el Extranjero (FEQ).

El formulario que absolutamente todos deben completar a tiempo

La SSA envía periódicamente el Cuestionario de Cumplimiento en el Extranjero (FEQ) a los beneficiarios que cobran prestaciones mientras residen en el extranjero. Este documento permite verificar:

Que el beneficiario continúa con vida

Que sigue siendo elegible para recibir los pagos

Si hubo cambios de domicilio

Si cambió el estado civil

Si modificó su ciudadanía

Si existe algún cambio que pueda afectar el derecho al beneficio

La información es utilizada por la SSA para mantener actualizados sus registros y evitar pagos indebidos.

Los beneficiarios que residen en el extranjero deben responder obligatoriamente al Cuestionario de Cumplimiento en el Extranjero. Fuente: El Cronista.

La SSA suspende automáticamente los pagos y beneficios de los que postergaron este trámite

La normativa del Seguro Social es clara. Todos los beneficiarios que no devuelvan el formulario completo y firmado dentro de los 60 días posteriores a su recepción podrán sufrir la suspensión automática de sus pagos hasta regularizar su situación. El requisito forma parte del Programa de Verificación en el Extranjero, que busca confirmar que los beneficiarios siguen siendo elegibles para cobrar las prestaciones.

La suspensión permanecerá vigente hasta que la SSA reciba la documentación correspondiente y verifique nuevamente la elegibilidad del beneficiario.