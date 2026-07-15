Colocar café molido en la entrada de la casa y en las ventanas se convirtió en un truco casero cada vez más recomendado para alejar plagas del hogar de forma natural. La práctica gana terreno como alternativa a los productos químicos.

La recomendación se apoya en las propiedades del café molido: sus compuestos, entre ellos la cafeína, alteran el sistema nervioso de distintos insectos y dificultan su movimiento.

¿Por qué el café molido repela a las plagas?

El motivo principal es químico: la cafeína afecta el sistema nervioso de varias especies, mientras que los aceites esenciales del café interfieren en su capacidad para detectar alimentos.

A esto se suma el olfato. El aroma intenso del café es percibido como una amenaza por muchas plagas, que evitan esas zonas, sobre todo en días de humedad y calor.

¿Qué plagas se alejan con el café molido en casa?

Antes de esparcirlo, conviene saber qué especies reaccionan a este método:

Cucarachas : muy sensibles al aroma; conviene ubicarlo en grietas y zonas de paso.

Hormigas : el café actúa como barrera natural que desalienta el cruce.

Mosquitos y moscas : el aroma las mantiene alejadas de cocinas y ventanas.

Pulgas y babosas : también evitan las zonas tratadas.

Gatos: no toleran el olor y se alejan del área.

Colocar café molido en la entrada de la casa y en las ventanas se convirtió en un truco casero cada vez más recomendado para alejar plagas del hogar de forma natural.

¿Cómo usar el café molido en la entrada de la casa?

La aplicación es simple: se esparcen pequeñas cantidades en el marco de las ventanas, en la entrada principal y en grietas de acceso. No requiere preparación adicional.

Frente a los tratamientos químicos, esta alternativa representa un ahorro directo. El resultado combina dos efectos: algunas plagas se alejan por el olor, y otras no logran ingresar a la zona tratada.