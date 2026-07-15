La papa es uno de los alimentos más consumidos en el mundo y forma parte de miles de recetas por su versatilidad y valor nutricional. Sin embargo, no todas son aptas para el consumo en cualquier estado .

En algunos casos, estos tubérculos desarrollan un color verdoso en la cáscara, una característica que muchas personas pasan por alto al momento de cocinarlas.

¿Por qué las papas se ponen verdes?

El color verde aparece cuando las papas permanecen expuestas durante demasiado tiempo a la luz natural o artificial.

Esta exposición favorece la producción de clorofila, el pigmento responsable de ese tono verdoso.

Aunque la clorofila no representa un riesgo para la salud, suele ser una señal de que también aumentó la presencia de solanina , un compuesto natural que la planta produce como mecanismo de defensa.

¿Es peligroso comer papas con la cáscara verde?

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Hay que prestarle atención a las papas de color verde antes de cocinarlas. Chatgpt

Sí, en determinadas circunstancias.

Las papas con amplias zonas verdes pueden contener niveles elevados de solanina, una sustancia que, si se consume en grandes cantidades, puede provocar intoxicación.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Náuseas y vómitos.

Dolor abdominal.

Diarrea.

Dolor de cabeza.

Mareos.

En casos poco frecuentes y asociados a una ingesta elevada, también pueden presentarse complicaciones neurológicas.

¿Qué hacer si una papa tiene manchas verdes?

Antes de cocinarla, conviene inspeccionar cuidadosamente toda su superficie.

Si la coloración verde es mínima, puede retirarse completamente con un cuchillo junto con la cáscara.

En cambio, si el tubérculo presenta grandes áreas verdes, múltiples brotes o un sabor amargo, la recomendación es desecharlo y reemplazarlo por otro en buen estado.

¿Cómo evitar que las papas se vuelvan verdes?

La mejor forma de prevenir este problema es almacenarlas correctamente.

Los expertos recomiendan:

Guardarlas en un lugar fresco, seco y oscuro .

Evitar la exposición directa a la luz solar o a fuentes de iluminación intensa.

No conservarlas cerca de fuentes de calor.

Revisarlas periódicamente para detectar brotes o cambios de color.

Un almacenamiento adecuado ayuda a prolongar su vida útil y reduce la formación de solanina.