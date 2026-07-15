Colocar una toalla mojada debajo de la puerta es una técnica que recomiendan los bomberos para frenar el ingreso de humo durante un incendio. Se usa cuando no es posible evacuar el lugar con seguridad.

La medida forma parte de un protocolo de “confinamiento” que busca proteger a la persona atrapada mientras llegan los servicios de emergencia. La Administración de Bomberos de Estados Unidos (USFA) la incluye entre sus recomendaciones oficiales para edificios altos.

¿Por qué sirve poner una toalla mojada debajo de la puerta?

El humo es la principal causa de muerte en los incendios, más que las llamas. Cuando una persona no puede salir de una vivienda, el objetivo es evitar que ese humo tóxico llegue hasta ella.

La toalla mojada actúa como barrera física en la base de la puerta, el punto por donde más humo suele filtrarse. Los bomberos recomiendan usarla o buscar cualquier objeto disponible para tapar esa abertura.

Otros puntos donde conviene sellar el paso del humo:

Rendijas laterales y superiores de la puerta

Rejillas de ventilación cercanas

Cualquier abertura visible hacia el pasillo

El humo es la principal causa de muerte en los incendios, más que las llamas.

¿Cuándo hay que usar esta técnica y qué más hacer?

Esta medida se aplica solo cuando la salida está bloqueada por fuego o humo. Si evacuar implica más riesgo que quedarse, hay que refugiarse en el lugar y llamar al 911 de inmediato.

Además de sellar la puerta, conviene ubicarse en la habitación más alejada del fuego y con ventana. Ahí se puede colocar un paño para indicarles a los bomberos que la persona sigue dentro.