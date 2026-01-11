Con la llegada de 2026, millones de personas en Estados Unidos comienzan a planificar trabajo, descanso y finanzas teniendo en cuenta una referencia central: el calendario de feriados federales. Estas fechas no solo implican días no laborables, sino que también tienen un fuerte impacto en la economía, los servicios públicos y la vida cotidiana.

El nuevo año incluirá 11 feriados federales oficiales, pero uno de ellos sobresale por su relevancia histórica y por generar el primer fin de semana largo a nivel nacional. Se trata del lunes 19 de enero, una jornada que paraliza gran parte del país y marca el inicio del calendario de descansos oficiales.

Confirmado: el lunes 19 de enero será feriado en todo el país

El Gobierno de Estados Unidos confirmó que el Día de Martin Luther King Jr. se celebrará el lunes 19 de enero de 2026, tal como lo establece la normativa vigente. Esta fecha se conmemora cada tercer lunes de enero y es considerada un feriado federal obligatorio.

El nuevo año incluirá 11 feriados federales oficiales. Imagen: archivo. ChatGPT

Desde su aprobación oficial en 1983, este día implica la suspensión de actividades para empleados federales, además de cierres parciales o totales en bancos, oficinas públicas y otras instituciones clave.

Por qué este feriado tiene un significado especial en Estados Unidos

El Día de Martin Luther King Jr. no es un feriado tradicional enfocado únicamente en el descanso. Su relevancia está profundamente ligada a la historia de los derechos civiles, la lucha contra la discriminación racial y la búsqueda de igualdad social.

Martin Luther King Jr. fue una de las figuras más influyentes del siglo XX y un referente mundial de la resistencia pacífica. Su legado incluye avances decisivos como la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965, además de discursos que marcaron un antes y un después en la historia estadounidense.

Actividades y conmemoraciones durante el feriado del 19 de enero

En muchas ciudades, el feriado federal del 19 de enero se vive como una jornada de reflexión y participación comunitaria. Instituciones educativas, organizaciones civiles y entidades religiosas suelen promover este día como un “día nacional de servicio”.

Durante la jornada se realizan:

eventos culturales y educativos,

homenajes y actos conmemorativos,

actividades solidarias y voluntariados,

marchas y encuentros comunitarios.

El objetivo es mantener vigente el mensaje de igualdad, justicia social y compromiso cívico que caracterizó la vida de Martin Luther King Jr.

Qué cierra y qué funciona durante el feriado federal

Como ocurre con todos los feriados federales en Estados Unidos, el lunes 19 de enero traerá cambios en el funcionamiento de servicios y comercios. Entre las principales medidas previstas se incluyen:

cierre de bancos y entidades financieras ,

suspensión de atención en oficinas gubernamentales ,

interrupción o reducción de servicios públicos ,

cese de actividades en parte del sector privado.

Sin embargo, los cajeros automáticos (ATM) y las plataformas bancarias digitales suelen operar con normalidad, permitiendo pagos electrónicos, transferencias y consultas de saldo.