Para millones de personas en Estados Unidos, el Seguro Social es la base de su estabilidad económica mensual. Si eres beneficiario y ya estás pensando en cómo administrar tus ingresos el próximo año, conocer con anticipación el calendario de pagos del Seguro Social 2026 puede ayudarte a evitar retrasos, cargos extra y estrés financiero innecesario.

En especial para la comunidad latina que vive en EE.UU., planificar con tiempo cada depósito permite cubrir renta, servicios y gastos esenciales sin sobresaltos.

Cómo determina el Seguro Social las fechas de pago

La Administración del Seguro Social (SSA) no deposita todos los pagos el mismo día. El calendario se organiza según dos factores principales:

  • Tu fecha de nacimiento
  • El tipo de beneficio que recibes (jubilación, sobrevivientes o discapacidad)
La Administración del Seguro Social confirmó el cronograma oficial del 2026. Imagen: archivo.
Este sistema escalonado permite que los depósitos se realicen de forma ordenada durante todo el mes.

Cronograma del Seguro Social para jubilación y sobrevivencia

Si no recibes beneficios por discapacidad, las fechas funcionan así:

  • Nacidos del 1 al 10: pago el segundo miércoles del mes
  • Nacidos del 11 al 20: pago el tercer miércoles del mes
  • Nacidos del 21 al 31: pago el cuarto miércoles del mes

Este patrón se repite durante todo el año y es clave para anticipar cada depósito.

Calendario completo de pagos del Seguro Social 2026

A continuación, las fechas oficiales de pago del Seguro Social en 2026 para beneficios regulares:

Enero

  • 14 de enero
  • 21 de enero
  • 28 de enero

Febrero

  • 11 de febrero
  • 18 de febrero
  • 25 de febrero

Marzo

  • 11 de marzo
  • 18 de marzo
  • 25 de marzo

Abril

  • 8 de abril
  • 15 de abril
  • 22 de abril

Mayo

  • 13 de mayo
  • 20 de mayo
  • 27 de mayo

Junio

  • 10 de junio
  • 17 de junio
  • 24 de junio

Julio

  • 8 de julio
  • 15 de julio
  • 22 de julio

Agosto

  • 12 de agosto
  • 19 de agosto
  • 26 de agosto

Septiembre

  • 9 de septiembre
  • 16 de septiembre
  • 23 de septiembre

Octubre

  • 14 de octubre
  • 21 de octubre
  • 28 de octubre

Noviembre

  • 11 de noviembre
  • 18 de noviembre
  • 25 de noviembre

Diciembre

  • 9 de diciembre
  • 16 de diciembre
  • 23 de diciembre
Pagos del SSDI: una fecha diferente a tener en cuenta

Si eres beneficiario del Seguro Social por Discapacidad (SSDI), el esquema es distinto. En la mayoría de los casos, el pago se realiza el día 3 de cada mes.

Cuando esa fecha cae en fin de semana o feriado federal, el depósito se adelanta al día hábil anterior, generalmente un viernes.