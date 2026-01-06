Para millones de personas en Estados Unidos, el Seguro Social es la base de su estabilidad económica mensual. Si eres beneficiario y ya estás pensando en cómo administrar tus ingresos el próximo año, conocer con anticipación el calendario de pagos del Seguro Social 2026 puede ayudarte a evitar retrasos, cargos extra y estrés financiero innecesario.

En especial para la comunidad latina que vive en EE.UU., planificar con tiempo cada depósito permite cubrir renta, servicios y gastos esenciales sin sobresaltos.

Cómo determina el Seguro Social las fechas de pago

La Administración del Seguro Social (SSA) no deposita todos los pagos el mismo día. El calendario se organiza según dos factores principales:

Tu fecha de nacimiento

El tipo de beneficio que recibes (jubilación, sobrevivientes o discapacidad)

Este sistema escalonado permite que los depósitos se realicen de forma ordenada durante todo el mes.

Cronograma del Seguro Social para jubilación y sobrevivencia

Si no recibes beneficios por discapacidad, las fechas funcionan así:

Nacidos del 1 al 10: pago el segundo miércoles del mes

Nacidos del 11 al 20: pago el tercer miércoles del mes

Nacidos del 21 al 31: pago el cuarto miércoles del mes

Este patrón se repite durante todo el año y es clave para anticipar cada depósito.

Calendario completo de pagos del Seguro Social 2026

A continuación, las fechas oficiales de pago del Seguro Social en 2026 para beneficios regulares:

Enero

14 de enero

21 de enero

28 de enero

Febrero

11 de febrero

18 de febrero

25 de febrero

Marzo

11 de marzo

18 de marzo

25 de marzo

Abril

8 de abril

15 de abril

22 de abril

Mayo

13 de mayo

20 de mayo

27 de mayo

Junio

10 de junio

17 de junio

24 de junio

Julio

8 de julio

15 de julio

22 de julio

Agosto

12 de agosto

19 de agosto

26 de agosto

Septiembre

9 de septiembre

16 de septiembre

23 de septiembre

Octubre

14 de octubre

21 de octubre

28 de octubre

Noviembre

11 de noviembre

18 de noviembre

25 de noviembre

Diciembre

9 de diciembre

16 de diciembre

23 de diciembre

Pagos del SSDI: una fecha diferente a tener en cuenta

Si eres beneficiario del Seguro Social por Discapacidad (SSDI), el esquema es distinto. En la mayoría de los casos, el pago se realiza el día 3 de cada mes.

Cuando esa fecha cae en fin de semana o feriado federal, el depósito se adelanta al día hábil anterior, generalmente un viernes.