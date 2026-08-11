El Cronista | Shutterstock y EFE

California, Florida, Texas, Nueva York e Illinois son estados sumamente elegidos por quienes viajan dentro de Estados Unidos.

En ese sentido, quienes quieran volar hacia o desde estos territorios o cualquier otro del país tendrán que cumplir con los estándares de seguridad Real ID para que pueda habilitarse el acceso a la aeronave y tanto el pasaporte como una licencia de conducir válida son opciones aceptadas.

No obstante, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) especifica que, debido al año en el que nacieron, existe un grupo de viajeros que están legalmente exentos de cumplir con esta normativa.

Quiénes podrán volar sin pasaporte ni Real ID desde estos destinos

Ningún menor de 18 años que quiera viajar dentro de EE.UU. está obligado por la ley Real ID a presentar una identificación aceptable para abordar vuelos nacionales. Por este motivo, aquellos nacidos en los años enlistados a continuación no deben presentar ni pasaporte, ni Real ID ni ninguna de las credenciales admitidas para fines oficiales

2009 (17 años en 2026)

2010 (16 años)

2011 (15 años)

2012 (14 años)

2013 (13 años)

2014 (12 años)

2015 (11 años)

2016 (10 años)

2017 (9 años)

2018 (8 años)

2019 (7 años)

2020 (6 años)

2021 (5 años)

2022 (4 años)

2023 (3 años)

2024 (2 años)

2025 (1 año)

2026 (meses)

No obstante, cada aerolínea puede imponer sus propios requisitos sobre este punto, por lo que el consejo es siempre consultar.

Los menores de 18 años no están obligados a presentar un documento alineado con la Real ID. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Situaciones excepcionales

“La TSA no exige que los menores de 18 años presenten identificación al viajar dentro de Estados Unidos. Sin embargo, los menores no acompañados que califiquen para TSA PreCheck deben presentar una identificación válida para acceder a un control acelerado ”, informan las autoridades.

Documentos esenciales para quienes necesiten credenciales aceptables al volar dentro de Estados Unidos

De acuerdo con la lista oficial publicada por TSA, que siempre se encuentra sujeta a modificaciones, las identificaciones aceptables con hasta dos años de vencimiento en todos los aeropuertos del país son:

Licencia de Conducir Mejorada emitida por el Estado

Pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de viajero de confianza del DHS

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU. incluidas las identificaciones emitidas a dependientes

Tarjeta de residente permanente

Tarjeta de cruce fronterizo

Identificación con foto aceptable emitida por una nación tribal/tribu nativa reconocida por el gobierno federal

Tarjeta PIV HSPD-12

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Nativos y del Norte de Canadá

Credencial de identificación del trabajador del transporte

Tarjeta de Autorización de Empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (l-766)

Credencial de marino mercante de EE.UU.

Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)

También se aceptan algunos formatos digitales de ID, como Apple ID, Clear ID o Google Pass ID.

Quienes no dispongan de los documentos podrán optar por TSA ConfirmID y pagar 45 dólares por una revisión alternativa.