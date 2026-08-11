Contar con un pasaporte vigente es indispensable para viajar al exterior y atravesar sin inconvenientes los controles migratorios.

Por este motivo, postergar la renovación del documento puede generar problemas al momento de abordar un avión o incluso impedir el ingreso al país de destino.

México, Honduras y República Dominicana establecen distintos requisitos sobre la vigencia del pasaporte, por lo que es fundamental que los viajeros los consulten con anticipación antes de planificar su viaje.

¿Qué pasa si una persona posterga la renovación del pasaporte?

Postergar la renovación no implica por sí solo una prohibición general de viajar. El problema aparece cuando el documento vence o deja de cumplir con la vigencia mínima requerida por el país de destino.

En esos casos, las consecuencias pueden comenzar incluso antes de llegar al control migratorio. La aerolínea puede comprobar la documentación antes del embarque y, si el pasajero no reúne las condiciones exigidas, impedir que suba al avión.

Por eso, las autoridades migratorias recomiendan revisar la fecha de vencimiento con anticipación y realizar el trámite de renovación cuando sea necesario.

México: qué vigencia debe tener el pasaporte para viajar

México negará el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que hayan postergado este trámite con su pasaporte ChatGPT

En México, los requisitos dependen de la nacionalidad del viajero y del motivo de la visita. Para los ciudadanos mexicanos que viajan al exterior, la Secretaría de Relaciones Exteriores recomienda verificar que el pasaporte tenga una vigencia mínima de seis meses antes del viaje.

La propia SRE también advierte que algunos destinos y compañías aéreas exigen ese período adicional de vigencia, por lo que resulta fundamental comprobar las condiciones específicas antes de viajar.

En consecuencia, quienes tengan un pasaporte próximo a vencer deberían anticipar la renovación para evitar inconvenientes con la documentación.

Honduras: el requisito que deben revisar los viajeros antes de ingresar

Honduras exige a los viajeros extranjeros contar con un pasaporte vigente para realizar distintos trámites migratorios y acreditar su identidad durante su permanencia en el país.

El Instituto Nacional de Migración establece la presentación del documento vigente en diferentes procedimientos relacionados con extranjeros.

Por este motivo, quienes tengan previsto viajar a Honduras deberían comprobar que su pasaporte se encuentre vigente antes de emprender el viaje y verificar, además, las condiciones de ingreso que correspondan según su nacionalidad y situación migratoria.

Revisar estos requisitos con anticipación puede ayudar a evitar inconvenientes durante el viaje o en los controles migratorios.

República Dominicana: qué deben revisar los viajeros

En República Dominicana, la regla general para los viajes con fines exclusivamente turísticos establece que el visitante debe contar con un pasaporte válido y vigente durante toda su permanencia y hasta la fecha prevista de salida del territorio.

Esto significa que no alcanza con que el documento sea válido al momento de llegar: el viajero debe verificar que continúe vigente durante el período correspondiente a su estadía.

La Dirección General de Migración también contempla situaciones particulares y excepciones para determinadas nacionalidades, por lo que es recomendable comprobar las condiciones aplicables al caso concreto antes de viajar.

Los errores con el pasaporte que pueden arruinar un viaje

Además de tener el documento vencido, existen otros problemas que pueden generar inconvenientes durante un viaje internacional: