En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3123.48 este martes, 11 de agosto de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -1.03% en comparación con la cotización del día anterior.

La cotización del Peso colombiano muestra una tendencia bajista: en la última semana registró -2.62% y en el último año acumula -16.36%, lo que indica una depreciación sostenida.

Conoce la cotización de este martes, 6 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 6.78%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.76%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en el día de hoy en comparación con los días anteriores. Este comportamiento se ha reflejado en un incremento constante, donde el dato de 1 se ha mantenido por encima de días recientes.

El análisis de esta tendencia sugiere un fortalecimiento del Peso colombiano, lo cual podría estar influenciado por factores económicos favorables o por una mayor confianza en el mercado.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 11 de agosto de 2026.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.