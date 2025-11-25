Mantener la vigencia del pasaporte estadounidense es fundamental para poder atravesar los puntos migratorios de los aeropuertos. Sin embargo, el Gobierno anunció que suspenderá todas las credenciales de viaje que no cumplen con una normativa clave y fundamental.

Enfrentar este tipo de problemas a la hora de viajar puede ser tedioso y intervenir en el itinerario establecido. Las autoridades federales comparten, desde el sitio web oficial, las políticas correspondientes para mantener en regla los documentos de viaje.

Es oficial: el Gobierno incauta los pasaportes de todas estas personas

El pasaporte estadounidense es uno de los más poderosos a nivel internacional. Todos los ciudadanos que desean viajar fuera del país deben iniciar el trámite de solicitud y luego cumplir con los plazos de renovación pertinentes. Sin embargo, el Gobierno determina en una lista quiénes son todas las personas que no pueden acceder a este proceso y deben solicitar un pasaporte desde cero.

Se trata de aquellas personas que tienen este documento de viaje dañado o fue emitido con “su nombre anterior y no tiene un documento legal como una licencia de matrimonio para demostrar su cambio de nombre legal“, tal como se lee en el sitio web.

El Gobierno puede incautar los pasaportes que incumplen con las normativas. Fuente: Archivo.

En estos casos, las autoridades migratorias cuentan con el derecho de incautar los pasaportes como parte del protocolo normal para verificar la identidad de la persona.

¿Puedo renovar mi pasaporte si está vencido?

De acuerdo con la información oficial del Gobierno, solo pueden renovarse los pasaportes que fueron emitidos durante los últimos 15 años. Además, es importante que este trámite se realice dentro del plazo establecido por cada estado.

Es decir, si una persona deja pasar más tiempo del que corresponde para completar este proceso, puede perder la vigencia de renovación e iniciar la solicitud de un nuevo pasaporte.

¿Qué documentos se necesitan para renovar el pasaporte?

Un estadounidense tiene la posibilidad de renovar su pasaporte por correo o renovarlo en línea "durante la versión beta limitada del Sistema de Renovación de Pasaportes en Línea“. El ciudadano deberá presentar los siguientes documentos: