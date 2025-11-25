En Estados Unidos existe un mecanismo federal que puede detener trámites esenciales y afectar a ciudadanos y extranjeros naturalizados sin previo aviso. Se trata de un procedimiento automático, respaldado por distintas agencias, que puede bloquear viajes internacionales y frenar solicitudes nuevas.

El Gobierno mantiene una lista específica y, si una persona figura allí, su pasaporte puede ser rechazado o revocado. El recordatorio del Departamento de Estado volvió a poner el foco en este proceso, que opera bajo criterios estrictos y aplica consecuencias inmediatas.

¿Quiénes están en la lista por la que Estados Unidos prohibirá el pasaporte?

La prohibición se aplica a cualquier persona que acumule u$s 2.500 o más en deudas vencidas de manutención infantil. Las agencias estatales informan estos casos a la Oficina de Servicios de Manutención Infantil del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que luego remite los nombres al Departamento de Estado para ejecutar la restricción.

La denegación o revocación se activa cuando alguien solicita un pasaporte o usa un servicio como renovar, actualizar datos o reemplazar un documento dañado . Una vez certificada la deuda, el Departamento de Estado puede bloquear el trámite y notifica al afectado con instrucciones básicas.

Señales de que una persona puede estar en la lista

Recibir una notificación previa con el monto adeudado.

No haber apelado la determinación estatal.

Intentar obtener un pasaporte y recibir un rechazo inmediato.

¿Qué debe hacer una persona para recuperar o solicitar el pasaporte si está bloqueado?

Para liberar el pasaporte, la persona debe pagar su deuda ante la agencia estatal correspondiente. Cada estado fija sus reglas: algunos permiten planes de pago y otros exigen cancelar total o parcialmente el monto . Solo ese estado puede pedir que se retire el nombre de la lista.

Una vez saldada la deuda, el estado informa la liberación y el registro se actualiza en un plazo estimado de 2 a 3 semanas. Si la solicitud ya estaba presentada, el Departamento de Estado la mantiene retenida por 90 días. Tras la liberación, envía el pasaporte en 2 a 10 días hábiles; si el plazo vence, se debe presentar una nueva solicitud.

Paso a paso para recuperar el pasaporte