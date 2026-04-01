La Secretaría de Relaciones Exteriores de México mantiene publicados en su sitio web oficial los requisitos que todos los mexicanos deben cumplir al momento de tramitar un pasaporte desde Estados Unidos. En ese sentido, existe una lista oficial de prohibiciones para gestionar este documento, que impedirán a quienes puedan incluirse en ella obtener esta identificación internacional. De acuerdo con lo especificado por las autoridades, esta identificación no podrá gestionarse cuando De acuerdo con los requisitos establecidos por el Gobierno de México, durante la cita consular con los oficiales los solicitantes deberán Las aerolíneas exigen a todos los viajeros un pasaporte válido al momento de salir del país. Los ejemplares caducados no son aceptables y pueden causar grandes demoras e incluso la pérdida del vuelo hasta que pueda presentarse un ejemplar vigente.