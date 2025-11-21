La visa americana es un documento fundamental para la mayoría de los viajeros que desean visitar Estados Unidos, pues a no ser que se cuente con una exención para tramitarla, las autoridades la solicitarán para habilitar el traslado al puerto de entrada, donde un oficial de CBP realizará la inspección protocolar.

En ese marco, el Departamento de Estado advierte en su sitio web oficial sobre la importancia de resguardar su integridad en el pasaporte, pues cuando se evidencien daños severos en las páginas de visa, será considerada automáticamente inválida, sin importar su fecha de caducidad original.

Sanción inmediata: Estados Unidos revoca visas americanas a quienes presenten este pasaporte

Las autoridades especifican que aquellas visas americanas que no se encuentren físicamente presentes en el pasaporte del viajero donde fueron emitidas o que evidencian daños severos, perderán su validez, revocándose con fines administrativos.

“Si su visa ha sido dañada de alguna manera, deberá volver a solicitar una nueva visa en una embajada o consulado de EE. UU. en el extranjero”, se afirma.

Las visas americanas dañadas serán consideradas inválidas por las autoridades. Fuente: Shutterstock.

Esto podría suceder, por ejemplo, si la página de visas se rompe o si se intenta quitar este documento cuando un pasaporte venció para colocarlo en el nuevo.

En caso de que se haya emitido un nuevo pasaporte y el anterior aún contenga una visa válida, la instrucción es viajar con doble pasaporte hasta que deba tramitarse una nueva en el documento actual, pero jamás intentar removerla.

Información esencial sobre la visa americana que todos deben conocer antes de viajar

Las autoridades especifican que la visa americana debe ser válida al momento de solicitar la admisión a Estados Unidos, sin embargo, no resulta un problema que este documento expire durante el viaje.

“Podrá permanecer en los Estados Unidos durante su período de estadía autorizado, incluso si su visa vence durante el tiempo que se encuentra en el país”, se afirma. Esto se debe a que el período de admisión ya está previamente fijado.

En esa línea, salir de Estados Unidos dentro de los plazos pautados es esencial para resguardar la validez de este documento, pues las visas de quienes se encuentran fuera de estatus se anulan de manera automática y dejan de ser aceptadas para viajar.