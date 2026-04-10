El restaurante mexicano Uno Mas confirmó su cierre definitivo en Estados Unidos y ya tiene fecha establecida para su despedida. El establecimiento dejará de operar el próximo 18 de abril, lo que marca el final de su actividad tras su reciente venta. La decisión impacta en su comunidad de clientes habituales, donde el local se había consolidado como una referencia gastronómica en poco tiempo. Su cierre definitivo implica el fin de su presencia comercial y el cese total de sus operaciones. Los propietarios de Uno Mas anunciaron que el restaurante fue vendido y que dejará de funcionar de manera definitiva el 18 de abril. La confirmación se realizó a través de canales oficiales, donde también comunicaron el cierre de sus actividades. El local, ubicado en Allendale, Nueva Jersey, abrió en 2022 y logró posicionarse rápidamente dentro de la oferta gastronómica local. Su propuesta de comida mexicana contemporánea y su estilo moderno contribuyeron a atraer una clientela constante. En el mensaje de despedida, los dueños destacaron el acompañamiento de los clientes durante su funcionamiento y remarcaron el crecimiento que tuvo el restaurante desde su apertura. Hasta el momento, no se informó qué tipo de negocio ocupará el espacio una vez que Uno Mas cierre sus puertas de forma definitiva. Tampoco se confirmaron detalles sobre los nuevos propietarios tras la venta. Los actuales dueños indicaron que continuarán vinculados al sector gastronómico a través de otros proyectos en la misma zona. Esto sugiere que mantendrán actividad comercial pese al cierre de este establecimiento. El cierre definitivo de Uno Mas establece una fecha concreta para su despedida y pone fin a su etapa dentro del mercado gastronómico local.