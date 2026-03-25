Un restaurante italiano muy popular en Estados Unidos anunció el cierre de sus sucursales por bajo rendimiento financiero. El aumento de la inflación y los costos de producción representaron el comienzo del fin del local gastronómico que se despide de los clientes que lo acompañaron durante años. Se trata de Perch Bistro & Bar, un restaurante que funcionaba en una dirección con fuerte tradición culinaria y que había intentado reinventarse para captar más público. Sin embargo, sus dueños confirmaron que el negocio dejará de operar y ya tiene fecha oficial para despedirse. El restaurante anunció que cerrará sus puertas el 4 de abril de 2026, lo que marcará el final de una etapa para uno de los espacios gastronómicos más comentados de Dallas. La decisión fue comunicada por su propietaria, Lynae Fearing, quien reconoció que el local nunca logró alcanzar la rentabilidad necesaria para seguir abierto. La empresaria explicó que, a pesar de los cambios implementados y de varios intentos por atraer clientes, el restaurante no consiguió construir una base estable de comensales. Ese punto fue determinante para poner fin a la actividad del lugar. A diferencia de otros cierres recientes en Estados Unidos, en este caso el problema no estuvo centrado en el alquiler o en el aumento de costos, sino en la falta de clientes suficientes para sostener el negocio. Esa fue la razón principal detrás de la decisión final. El restaurante había sido relanzado con una propuesta más accesible y casual, con platos como pizzas, pastas y cócteles, en busca de ampliar su público. Aun así, la reconversión no alcanzó para mantener el flujo comercial que necesitaba. El local seguirá funcionando hasta la noche del 4 de abril, fecha en la que atenderá por última vez. Tras eso, cerrará de forma permanente y dejará de recibir clientes. Según trascendió, la propietaria intentará reubicar a parte del personal en otros restaurantes de su grupo gastronómico. Así, el cierre de Perch Bistro & Bar se convierte en otro golpe para el rubro, con una despedida definitiva que ya quedó confirmada.