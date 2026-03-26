Un importante aeropuerto de Estados Unidos confirmó el cierre definitivo de sus puertas y la fecha exacta en la que sucederá. Se trata de una terminal aérea histórica para el país y para el estado en el que está ubicada, California, con más de 100 años de funcionamiento. Se espera que el lugar donde actualmente se encuentra se utilice para la construcción de diversos espacios verdes de uso compartido, como senderos y pistas para realizar deporte. La Ciudad de Santa Mónica, California, ratificó en un comunicado oficial su intención de que el aeropuerto de Santa Mónica cierre sus puertas y deje de enviar y recibir vuelos el 31 de diciembre de 2028 a la medianoche. “La ciudad de Santa Mónica reafirmó su compromiso inquebrantable de cerrar permanentemente el aeropuerto de Santa Mónica a medianoche del 31 de diciembre de 2028, tal y como exige un Decreto de Consentimiento Federal de 2017 de la Administración Federal de Aviación (FAA)”, se indicó. Según lo confirmado, este espacio de 192 acres será convertido en un lugar destinado a ciclistas, deportistas y otros residentes que realicen actividades al aire libre, luego de años de disputas legales sobre su funcionamiento. En ese marco, hace pocos días las autoridades publicaron un esquema preliminar de la iniciativa, que busca transformar el terreno del aeropuerto en un gran parque público. Según lo detallado, el documento difundido reúne las principales ideas surgidas durante casi dos años de reuniones públicas, encuestas y preguntas a los vecinos. El espacio está distribuido en diferentes temáticas, como áreas de naturaleza y biodiversidad, zonas deportivas, espacios culturales y sectores de encuentro comunitario. También se incluyó un punto central para eventos y reuniones, además de corredores verdes que conectarán el parque con los barrios cercanos. Según explicó la ciudad, este esquema no es el diseño final del parque, sino una base para avanzar hacia un plan más detallado. Las autoridades invitaron a los residentes a revisar el documento y enviar comentarios a través de una encuesta pública abierta hasta el 26 de abril, mientras el proyecto continúa avanzando hacia su próxima etapa de planificación.