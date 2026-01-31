En Estados Unidos el horario nacional cambia periódicamente dos veces por año, momento en el que los diferentes relojes se ajustan para invierno o verano según lo establecido oficialmente por la Ley de Política Energética de 2005.

Si bien modificaciones, conocidas popularmente como Daylight Saving Time (DST), rigen para la mayoría de los territorios del país, las autoridades detallan que existen siete jurisdicciones que no se encuentran sujetas a estos cambios.

Cuáles son los territorios donde no cambia la hora

De acuerdo con lo explicado por el Departamento de Transporte de Estados Unidos, conforme a la ley estatal cada territorio puede eximirse de seguir estas modificaciones. Sin embargo, si se decide observar el DST, debe ser en los días y horarios fijados.

En ese marco, se especifica claramente que los siguientes territorios no se encuentran sujetos al cambio de horario

La mayor parte de Arizona (excepto la Nación Navajo)

Hawái

Samoa Americana

Guam

Islas Marianas del Norte

Puerto Rico

Islas Vírgenes

En Estados Unidos los relojes se ajustan dos veces al año. Fuente: archivo

Cuándo cambia la hora en el resto del país

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) señala que el horario de verano comienza a las 2:00 am del segundo domingo de marzo, donde los relojes deben adelantarse una hora.

Este año, el próximo ajuste será el domingo 8 de marzo

Por qué se cambia la hora en el país

El NIST explica que la finalidad de modificar el horario dos veces al año es garantizar una mejor distribución de la luz durante el día.

El adelantar los relojes durante el verano permite que se concentre la claridad por la mañana, mientras que en invierno la luz se encuentra mayormente por la tarde.

“El horario de verano se introdujo formalmente en Estados Unidos en 1918. Hoy en día, la mayor parte del país y sus territorios observan el horario de verano”, se indica.