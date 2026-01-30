El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos indica a los contribuyentes a través de su sitio web oficial cuáles son las consecuencias de recibir un ultimátum a domicilio titulado “Aviso Final de Intención de Embargo y sus Derechos a una Audiencia” y no responder de manera inmediata.

Este tipo de avisos se envían cuando la agencia planea embargar un bien de la propiedad del deudor para saldar su obligación tributaria pendiente.

En ese sentido, cuando la agencia manifieste la intención de embargar bienes, por ejemplo las cuentas bancarias, es esencial realizar acuerdos alternativos para evitar que la medida se aplique de manera definitiva.

El trámite con el que hay que cumplir en tiempo y forma

Según lo explica el IRS, existen cuatro instancias que deben atravesarse para que se aplique un embargo bancario o de otro tipo. Estas son

El IRS calcula el impuesto y le envía una factura al contribuyente

El contribuyente no paga sus impuestos

IRS envía un Aviso Final de Intención de Embargo y sus Derechos a una Audiencia

IRS emite un aviso por adelantado indicando que puede comunicarse con terceros (como bancos, empleadores, clientes o contadores) para obtener información sobre su situación fiscal.

Por este motivo, cumplir con el pago de impuestos en tiempo y forma o establecer planes alternativos de pago es esencial para evitar la medida.

IRS podrá embargar las cuentas bancarias de los contribuyentes que no establezcan un plan de pagos alternativo. Fuente: archivo.

Qué sucede si el Gobierno decide embargar los fondos de una cuenta bancaria

Una vez que se emite un embargo sobre una cuenta bancaria, IRS aguardará 21 días antes de efectivizar la medida.

“Esto significa que los fondos de la cuenta se congelan a partir de la fecha y hora que se reciba el embargo. Normalmente, el embargo no afecta a los fondos depositados en la cuenta después”, aseguran las autoridades.

Estos 21 días están estipulados por el Código de Impuestos Internos (IRC) y tienen como finalidad que el contribuyente cuente con un plazo extra para contactarse con el organismo y establecer un plan de pagos que demuestre la intención de saldar la deuda o para notificar al IRS en caso de que haya algún error en la aplicación del embargo.

Cuándo puede IRS cancelar el embargo

La penalización podría quedar sin efecto en alguna de las siguientes situaciones

Se liquidó la deuda El período para cobrar el impuesto venció antes de la emisión del embargo La liberación del embargo le permitiría pagar los impuestos Se estableció un plan de pagos a plazos y se acordó liberar el embargo La penalización podría impedir al contribuyente saldar los gastos básicos para el día a día El valor de la propiedad es mayor que la cantidad adeudada

En caso de que el embargo se libere por cualquier motivo que no sea el primero, la persona aún deberá saldar su deuda con el IRS.