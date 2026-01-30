Frente a crecientes operativos migratorios en Estados Unidos, muchos inmigrantes se preguntan qué lugares son realmente inaccesibles para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) incluso cuando buscan arrestar a personas sin estatus migratorio regular.

Existen espacios dentro del territorio que, por leyes internacionales, las autoridades locales o federales no pueden penetrar sin autorización, y una intervención violatoria puede desencadenar un conflicto diplomático de alto nivel.

La protección de estos territorios está establecida por acuerdos internacionales que Estados Unidos ha adoptado y respeta como parte de su compromiso con el derecho internacional.

Atención inmigrantes: ICE no puede detener personas en estos lugares

Los países que alojan embajadas y consulados extranjeros en Estados Unidos están protegidos por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención sobre Relaciones Consulares. Estas normas internacionales establecen que las misiones diplomáticas y consulares no pueden ser ingresadas por autoridades del país anfitrión sin consentimiento explícito del Estado extranjero al que pertenecen.

Esto significa que agencias como ICE, el FBI o cualquier otra fuerza de seguridad federal o local no tienen jurisdicción automática para ingresar a una embajada o consulado extranjero para arrestar a alguien dentro de esas instalaciones sin la autorización de la representación diplomática correspondiente.

ICE se encuentra bajo las miradas de todo el mundo por las redadas llevadas a cabo en Estados Unidos. Fuente: Archivo.

La inviolabilidad de estos espacios busca proteger la integridad de las misiones diplomáticas y asegurar que las relaciones entre estados no se vean afectadas por acciones unilaterales dentro de territorios reconocidos internacionalmente.

Qué ocurre si ICE viola estas reglas

Si ICE u otra autoridad estadounidense ingresara sin permiso a una embajada o consulado para realizar un arresto, estaría violando una norma de derecho internacional. Esto no solo podría invalidar cualquier arresto o procedimiento dentro de ese espacio, sino también desencadenar:

Protestas diplomáticas formales entre gobiernos.

Medidas de reciprocidad contra diplomáticos estadounidenses en el extranjero.

Posibles sanciones o repercusiones políticas internacionales.

Debido a estas consecuencias, Estados Unidos y otros países suelen evitar incursiones no autorizadas dentro de misiones diplomáticas o consulares.