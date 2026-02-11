Una decisión electoral en Texas cambia el panorama fiscal para miles de familias: el Gobierno prohíbe el impuesto a la herencia y blinda por vía constitucional que los hijos puedan recibir la herencia completa sin pagar ningún impuesto estatal por ese concepto. La medida fue aprobada en las urnas y limita futuras acciones del poder legislativo. La reforma impide que se creen tributos sobre la transmisión de bienes tras la muerte de una persona, incluyendo impuestos a la herencia, al patrimonio sucesorio o a las donaciones. El cambio representa una definición clave sobre cómo se transferirán propiedades y activos en el estado. La Proposición 8, también identificada como House Joint Resolution 2, modifica la Constitución estatal para prohibir que la Legislatura imponga un impuesto sobre una herencia, sucesión, legado o transferencia de bienes por causa de muerte. En términos prácticos, esto significa que: A nivel estatal en Texas, los herederos —incluidos los hijos— podrán recibir la herencia completa sin pagar un impuesto estatal por ese concepto, ya que la nueva enmienda bloquea su creación en el futuro. La medida se aplica a propiedades, bienes y activos transferidos por fallecimiento. Sin embargo, es importante considerar que esta prohibición es estatal. Otros impuestos federales o reglas fiscales pueden seguir vigentes según el valor del patrimonio y la normativa nacional, por lo que se recomienda verificar cada caso con asesoramiento profesional antes de planificar una sucesión.