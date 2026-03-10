Uber anunció un cambio importante en su aplicación que ya comenzó a aplicarse en todo el país. La plataforma lanzó un nuevo tipo de viaje que modifica cómo se asignan los conductores y que solo podrán aprovechar ciertos pasajeros dentro del servicio. La empresa explicó que esta nueva opción busca responder a preocupaciones de seguridad dentro de la plataforma. El sistema permite que determinados usuarios puedan solicitar viajes bajo un criterio específico de coincidencia entre conductor y pasajero. El nuevo tipo de viaje se llama “Women Drivers” y permite que pasajeras mujeres soliciten viajes con conductoras mujeres dentro de la aplicación. La función ya comenzó a implementarse a nivel nacional en Estados Unidos. Las usuarias podrán utilizar esta opción de tres maneras dentro de la app: La función está disponible principalmente para mujeres pasajeras, incluidas cuentas de adolescentes (teen accounts) que usan la plataforma. Sin embargo, si el tiempo de espera para una conductora es demasiado largo, la app permitirá optar por otro viaje convencional. Las conductoras también podrán activar una preferencia para recibir solicitudes de viaje de pasajeras mujeres. Esta configuración puede encenderse o apagarse en cualquier momento desde la aplicación. Uber explicó que la función busca mejorar la seguridad en la plataforma, luego de miles de denuncias por agresiones sexuales reportadas a lo largo de los años. La compañía espera además que el nuevo sistema incentive a más mujeres a registrarse como conductoras dentro del servicio.