En la sesión de apertura de este jueves, 11 de junio de 2026,del Peso dominicano cotiza a 58.41 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.62% en relación con el día anterior.

En el mercado del Peso dominicano, la última semana registró un leve aumento de 0.34%, mientras que en el último año la cotización cayó 6.07%, reflejando depreciación anual pese al repunte reciente.

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Conocé la cotización de este jueves, 11 de junio de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana, con un 4.44%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 10.95%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días pasados, ya que el dato de 1 es positivo. En los últimos días, el valor de la moneda ha registrado un ligero aumento, lo que indica un fortalecimiento en su posición frente a otras divisas.

Esto se ha reflejado en el mercado, donde la estabilidad del peso ha generado confianza entre los comerciantes y consumidores. Si esta tendencia se mantiene, podríamos ver un impacto favorable en la economía local, impulsando el comercio y atrayendo inversiones.

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¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este viernes, 16 de enero de 2026.

Recomendaciones para cambiar o comprar peso dominicano en USA

para finalizar, dentro de Estados Unidos conviene cambiar en bancos o retirar efectivo en cajeros de tu red, evitar kioscos de aeropuertos por sus comisiones, comparar tipos de cambio en apps, usar tarjetas sin comisión por cambio y avisar a tu banco, llevando solo el efectivo imprescindible.