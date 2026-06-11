La asignación financiera se dará a través del Consejo de las Artes del Estado de Nueva York (NYSCA).

El Gobierno de Kathy Hochul anunció que se distribuirán aproximadamente 161 millones de dólares a organizaciones culturales, artistas y proyectos del estilo en todo el estado. Se trata de una de las mayores inversiones culturales a nivel estatal del país.

El objetivo es sostener empleos vinculados al sector creativo y apoyar tanto a instituciones consolidadas como a proyectos independientes. También, se incluyen iniciativas de acceso cultural para comunidades históricamente subrepresentadas.

El Gobierno de Kathy Hochul anunció que se distribuirán aproximadamente 161 millones de dólares a organizaciones culturales, artistas y proyectos del estilo en todo el estado.

La inversión millonaria de Nueva York en el área artística: ¿A quiénes está dirigido?

La asignación financiera se dará a través del Consejo de las Artes del Estado de Nueva York (NYSCA). Se estima que la iniciativa alcanzará a más de 2,000 organizaciones artísticas y culturales y a cientos de artistas individuales en todo el estado.

Entre los principales beneficiarios se incluyen:

Museos

Teatros

Centros culturales

Compañías de danza

Organizaciones musicales

Bibliotecas

Espacios comunitarios

Artistas independientes

También se planea llegar a comunidades que comúnmente pasan inadvertidas en este tipo de beneficios, como artistas emergentes o comunidades latinas.

Beneficios para los artistas neoyorquinos: ¿Cómo podrán acceder?

Los artistas y organizaciones que estén interesadas en aplicar a estos beneficios tendrán que participar de las convocatorias que administrará el NYSCA. En las solicitudes se suele pedir información respecto a la trayectoria del postulante, el proyecto a desarrollar, un presupuesto y documentación de trabajos previos.

El organismo informó que se financiarán proyectos de creación artística, desarrollo profesional, educación cultural y acceso comunitario a las artes. Las evaluaciones contemplan factores como la calidad artística, el impacto social, la viabilidad financiera y la capacidad de llegar a nuevas audiencias.

Los proyectos que podrán recibir ayuda financiera: ¿Cuáles son?

Los recursos podrán utilizarse para financiar una amplia variedad de actividades culturales. Entre ellas se incluyen:

Exposiciones de arte

Producciones teatrales

Festivales

Conciertos

Proyectos cinematográficos

Publicaciones literarias

Programas educativos y propuestas comunitarias.

También podrán cubrir gastos relacionados con materiales de producción, honorarios profesionales, alquiler de espacios, equipamiento técnico, actividades de capacitación e investigación artística.

Una parte importante de la inversión está destinada a proyectos que acerquen la cultura a comunidades con menor acceso a este tipo de actividades, incluyendo talleres gratuitos, programas para jóvenes, eventos barriales e iniciativas orientadas a promover la diversidad cultural en todo el estado de Nueva York.