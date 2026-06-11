En la sesión de apertura de este jueves, 11 de junio de 2026,de la Libra esterlina cotiza a 0.75 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.15% en relación con el día anterior.

En la libra esterlina, la última semana mostró un leve descenso de -0.36%, mientras que en el último año acumuló una variación positiva de 0.77%, sugiriendo estabilidad con ligera recuperación a largo plazo.

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Conocé la cotización de este jueves, 11 de junio de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la Libra esterlina en la última semana, del 4.69%, es menor que su volatilidad anual de 6.14%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la moneda Libra esterlina presenta una tendencia positiva, con un dato de -1 igual a 2, indicando que ha experimentado un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Este repunte refleja un crecimiento constante en la confianza de los inversores hacia la economía británica.

A medida que la Libra esterlina continúa fortaleciendo su posición, es probable que el interés de los inversores se mantenga, lo que podría resultar en una mayor estabilidad económica a corto plazo. Sin embargo, se debe monitorear cualquier factor externo que pueda influir en esta tendencia.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Fuente: narrativas-us

Recomendaciones para cambiar o comprar libra esterlina en USA

para finalizar, dentro de Estados Unidos conviene cambiar en bancos o retirar efectivo en cajeros de tu red, evitar kioscos de aeropuertos por sus comisiones, comparar tipos de cambio en apps, usar tarjetas sin comisión por cambio y avisar a tu banco, llevando solo el efectivo imprescindible.