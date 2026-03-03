Se acerca el fin de la temporada para presentar la declaración de impuestos al Internal Revenue Service (IRS) y TurboTax y Uber lanzaron un nuevo beneficio exclusivo para quienes necesiten ayuda presencial antes del cierre. Las compañías anunciaron que cubrirán hasta u$s 25 en viajes para facilitar el traslado a su oficina física en Miami. La iniciativa apunta a contribuyentes que residan en ciudades del sur de Florida que quieran cerrar su declaración de impuestos al IRS con asistencia directa de un experto. El beneficio estará disponible únicamente hasta la fecha límite oficial y debe reclamarse a través de la app de Uber o en la página especial de TurboTax. TurboTax se asoció con Uber para ofrecer un descuento de hasta u$s 25 en viajes hacia su nueva oficina “TurboTax Store and Expert Office”, ubicada en 1395 Brickell Avenue, Suite 800, en Miami. El objetivo es eliminar el costo del traslado para quienes prefieran atención presencial. Para acceder a este nuevo beneficio, los contribuyentes deben agendar una cita con un experto de TurboTax y luego reclamar el descuento directamente en la aplicación de Uber o mediante la página promocional habilitada por la empresa. El descuento en viajes estará disponible hasta el 15 de abril de 2026, fecha límite para presentar la declaración de impuestos al IRS en la mayoría de los casos. Después de ese día, la promoción dejará de estar activa. Según informó la compañía, la nueva oficina en Brickell busca ofrecer un entorno más accesible y reducir las barreras para quienes necesitan asesoramiento personalizado. La empresa destacó que combina herramientas de inteligencia artificial para agilizar el proceso con expertos locales que ayudan a maximizar el reembolso y resolver situaciones fiscales complejas antes de que se termine el tiempo.