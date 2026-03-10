En la era digital, los intentos de fraude electrónico van en aumento cada día y los estafadores encuentran nuevas formas de robar datos y dinero a sus victimas cada vez más novedosos e inesperados. El Department of Motor Vehicles (DMV) de Virginia lanzó un comunicado que sorprendió a casi todos los conductores del estado: "¿Recibió un mensaje de texto sobre una multa de tráfico vencida? Probablemente sea una estafa“. Los ciberdelincuentes se reinventan con cada nuevo intento para tomar por sorpresa a sus victimas y lograr el resultado esperado. En esta ocasión, llega un mensaje de texto al celular presuntamente del DMV de Virginia advierte sobre una multa vencida e insta a pagarla de inmediato para evitar sanciones más severas. Por lo general, amenazan con suspender la licencia de conducir e incluyen un enlace directo para pagar la “multa” en cuestión. Desde la entidad advierten que al ingresar, los estafadores podrían tener acceso a tu información personal como datos bancarios y vaciar tu cuenta en segundos. Desde la Comisión Federal de Comercio dieron una serie de consejos para evitar caer en este engaño. En primer lugar, se recomienda NO hacer clic en ningún enlace de origen dudoso ni responder mensajes que busquen una decisión o acción inmediata. Por otro lado, se aconseja comprobar la legitimidad del mensaje e ingresar a las páginas oficiales para descartar dudas al respecto. En última instancia, reporta y elimina el mensaje para que el sistema reconozca la amenaza. Se recuerda que el DMV de ningún estado solicita pagos a través de Zelle, Venmo, tarjetas de regalo o transferencias bancarias.