Centro Democrática puso en duda la salida del ministro de Defensa y apuntó contra Petro: “Gobierna con subordinados”

Revelan las casi 2.000 obras inconclusas que el Gobierno de Petro dejará al próximo mandatario

La incapacidad médica anunciada por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, desató una nueva controversia política. El representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, afirmó que la explicación entregada por el Gobierno genera dudas y sugirió que la salida temporal podría estar relacionada con las recientes posiciones públicas del funcionario.

El congresista hizo referencia al reconocimiento que Sánchez expresó hacia Abelardo de la Espriella como presidente electo y planteó interrogantes sobre si ese episodio influyó en su alejamiento del cargo.

“¿ El ministro de Defensa se retiró realmente por una ausencia médica o Petro tampoco soportó que reconociera a Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia ?”, escribió en su cuenta de X.

Uscátegui afirmó que no se trata de un hecho aislado

En su pronunciamiento, el representante aseguró que, desde su perspectiva, dentro del Gobierno existe un patrón frente a los ministros que expresan posiciones distintas a las del presidente.

Para sustentar esa postura recordó la salida del entonces ministro de Justicia y aseguró que ambos casos evidencian una misma dinámica.

“Primero sacó al ministro de Justicia por decir verdades incómodas. Ahora sale el de Defensa”, manifestó.

¿El ministro de Defensa se retiró realmente por una ausencia médica o Petro tampoco soportó que reconociera a Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia?



Primero sacó el ministro de Justicia por decir verdades incómodas. Ahora sale el de Defensa. En este… https://t.co/CqcyVgDVTi — Jose Jaime Uscátegui (@jjUscategui) July 13, 2026

Posteriormente lanzó una crítica directa contra el mandatario.

“Quien contradice al caudillo no renuncia: lo sacan. Gustavo Petro no gobierna con ministros, gobierna con subordinados”.

Hasta el momento, el Gobierno nacional no ha informado que la ausencia del ministro tenga una causa distinta a la anunciada oficialmente.

¿Por qué se ausentará Pedro Sánchez?

El jefe de la cartera de Defensa confirmó que desde el 14 de julio iniciará una incapacidad temporal debido a un procedimiento médico que ya estaba programado.

Según explicó, el periodo de recuperación será de cerca de 20 días, tras los cuales retomará sus funciones.

“ A partir del 14 de julio tendré un procedimiento médico programado. Durante unos días atenderé mi recuperación para poder seguir sirviendo a Colombia con la misma entrega de siempre ”, publicó.

El ministro también envió un mensaje de tranquilidad sobre la continuidad de las operaciones de la Fuerza Pública.

“Durante este periodo, los más de 423.000 integrantes del sector Defensa continuarán cumpliendo su misión con total normalidad”.

Asimismo, aseguró que continuará comprometido con sus responsabilidades y afirmó que seguirá trabajando por el país “hasta el último día” de su gestión.

No estará presente en la celebración del 20 de julio

Como consecuencia de la incapacidad médica, Pedro Sánchez no participará en los actos oficiales por el Día de la Independencia de Colombia, previstos para el 20 de julio.

Su ausencia coincidirá con una conmemoración que tendrá una modificación importante este año, ya que el tradicional desfile militar fue trasladado al sur de Bogotá.

Mientras el ministro completa su recuperación, un viceministro asumirá las funciones de manera encargada para garantizar la continuidad administrativa y operativa del Ministerio de Defensa.