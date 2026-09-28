Gestos de desagrado, expresiones de dolor e incluso retos sobre las supuestas consecuencias para la salud llegan todos a la vez cuando una persona se cruje los dedos de las manos.

Pese al gran número de mitos que hay alrededor de esta conducta, especialistas aseguran que no es necesariamente dañino para la salud, sino que su efecto real dependerá de la presión que se ejerza sobre las articulaciones.

Qué dicen los expertos sobre sonarse los dedos de las manos

“Las investigaciones nos dicen que no hay razones definitivas para creer que crujirse los nudillos pueda tener consecuencias negativas”, asegura el especialista en medicina deportiva Wesley Baker, en un artículo de la Cleveland Clinic.

De acuerdo con el experto, lo importante es no sentir dolor ni hinchazón después de hacerlo.

Crujirse los nudillos no es necesariamente malo, según los expertos. Freepik

Qué sucede en el cuerpo cuándo una persona se suena los dedos

Un estudio de 2015 publicado en Plos One y citado por la institución contradijo la idea prestablecida de que el sonido que causa el típico crujido ocurre como consecuencia del cambio de presión en las articulaciones estiradas. Esta investigación plantea que al separar la articulación se forma una cavidad llena de gas y ese proceso produce el “crack”.

Sin embargo, que no siempre sea dañino no quiere decir que no pueda tener consecuencias. Ejercer más presión de la que se debe puede causar lesiones e incluso dislocaciones.

La recomendación del experto es no incitar al sonido estirando los dedos ni aplicando demasiada fuerza sobre el hueso.

Sonarse los dedos: qué dice Harvard de esta práctica

Un artículo escrito por Robert H. Shmerling, antiguo jefe clínico de la división de reumatología en el Beth Israel Deaconess Medical Center y miembro de la Facultad de Medicina de Harvard explica que una de las “pruebas más convincentes” de que crujir los nudillos no tiene consecuencias sienta sus bases en un experimento realizado por un médico californiano.

Durante toda su vida crujió los nudillos de una sola de sus manos para que pudieran revisarse radiografías de décadas de este comportamiento. No hubo diferencias entre la mano que había sido sonada y la que no.

“Si quieres crujirte los nudillos, es poco probable que te cause daño. Pero si quieres que alguien deje de crujirse los nudillos, necesitarás una razón mejor que decirle que le está destrozando las articulaciones”, asegura el experto.