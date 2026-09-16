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Un nuevo voluntariado en Mosier, Oregón, busca personas que quieran colaborar con tareas al aire libre en una casa y granja de cerezos.
La solicitud pide 24 horas de ayuda por semana a cambio de alojamiento privado, las tres comidas principales del día y tres días libres.
Cuáles son las tareas que los voluntarios tendrían que hacer en la granja de cerezos
De acuerdo con la publicación del sitio especializado Worldpackers, el trabajo está orientado principalmente a quienes realicen actividades al aire libre. Entre las áreas de ayuda se encuentran
- Granja: siembra, cosecha y otras tareas del campo
- Jardinería: plantar y cultivar los jardines
- Construcción y reparación: diferentes tareas de relacionadas con estas áreas
- Mantenimiento: desherbar, rastrillar, cavar hoyos y quitar ramas podadas
La publicación indica que al llegar se otorga capacitación y la lista de tareas a realizar durante la estadía, pero que depende del voluntario si quiere realizarlas rápido para tener de más tiempo libre.
Qué obtienen los voluntarios a cambio de su trabajo en la granja de cerezos
La propuesta ofrece una habitación con cama privada y desayuno, almuerzo y cena gratis todos los días, así como el uso de lavandería y cocina equipada.
También se especifica la disponibilidad de bicicletas y acceso a internet para quienes trabajen de forma remota. Además, se contempla un esquema flexible con tres días libres iniciales por semana.
Requisitos para postularse a este voluntariado
Según se indica, la propuesta acepta personas solas, parejas y dúos de voluntarios que cumplan con las condiciones enumeradas a continuación
- Tener entre 18 y 80 años
- Contar con inglés intermedio
- Tener visa o ciudadanía de Estados Unidos
Es importante destacar que tanto vuelos, como seguro de viaje, transporte interno y la visa no están incluidos en la propuesta.