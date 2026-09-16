Un nuevo voluntariado en Mosier, Oregón, busca personas que quieran colaborar con tareas al aire libre en una casa y granja de cerezos.

La solicitud pide 24 horas de ayuda por semana a cambio de alojamiento privado, las tres comidas principales del día y tres días libres.

Cuáles son las tareas que los voluntarios tendrían que hacer en la granja de cerezos

De acuerdo con la publicación del sitio especializado Worldpackers, el trabajo está orientado principalmente a quienes realicen actividades al aire libre. Entre las áreas de ayuda se encuentran

Granja: siembra, cosecha y otras tareas del campo

Jardinería: plantar y cultivar los jardines

Construcción y reparación: diferentes tareas de relacionadas con estas áreas

Mantenimiento: desherbar, rastrillar, cavar hoyos y quitar ramas podadas

La publicación indica que al llegar se otorga capacitación y la lista de tareas a realizar durante la estadía, pero que depende del voluntario si quiere realizarlas rápido para tener de más tiempo libre.

La propuesta es para ayudar en una granja de cerezos.

Qué obtienen los voluntarios a cambio de su trabajo en la granja de cerezos

La propuesta ofrece una habitación con cama privada y desayuno, almuerzo y cena gratis todos los días, así como el uso de lavandería y cocina equipada.

También se especifica la disponibilidad de bicicletas y acceso a internet para quienes trabajen de forma remota. Además, se contempla un esquema flexible con tres días libres iniciales por semana.

Requisitos para postularse a este voluntariado

Según se indica, la propuesta acepta personas solas, parejas y dúos de voluntarios que cumplan con las condiciones enumeradas a continuación

Tener entre 18 y 80 años

Contar con inglés intermedio

Tener visa o ciudadanía de Estados Unidos