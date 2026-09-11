Una propuesta de voluntariado en Hawái está buscando personas interesadas en restaurar una vivienda ubicada en la isla con vista al océano.

A cambio de este trabajo que se distribuye en 25 horas semanales, los elegidos recibirán alojamiento y otros beneficios de estadía.

Buscan voluntarios para restaurar una casa en Hawái: qué tareas deben realizar los elegidos

De acuerdo con la publicación del sitio web especializado Worldpackers, la mayor parte del trabajo consiste en preparar superficies de la vivienda para luego realizar tareas de pintura. Se incluyen en la lista tareas como

Lijado

Limpieza

Enmascarado

Preparación de paredes

También pueden realizarse trabajos de jardinería, mantenimiento de jardín, patio, reparaciones ligeras de madera y la instalación de una nueva ducha.

La casa se encuentra cercano al océano. hawaiistar

Qué ofrecen a cambio a los voluntarios

El intercambio contempla 25 horas de ayuda semanal y tres días libres. El horario se organiza según las tareas que deban llevase a cabo.

Entre los beneficios que ofrecen a cambio se encuentran

Habitación privada con una cama para cada voluntario

Almuerzo gratis todos los días durante la estadía

Tragos y comidas gratis

Tours y paseos gratuitos por la ciudad

Pases gratuitos para eventos

Traslado desde la llegada hasta el lugar

Clases de idiomas gratuitas

Acceso a cursos de permacultura

Uso de una cocina

Internet de alta velocidad

Un espacio de trabajo dedicado para quienes trabajan de forma remota

La propuesta busca personas de entre 21 y 40 años con un nivel principiante de inglés o español.

Es requisito esencial contar con visado o ciudadanía de Estados Unidos. Además, se especifica que tanto vuelos como seguro de viaje, transporte interno y tramitación de la visa no están incluidos.