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Una propuesta de voluntariado en Hawái está buscando personas interesadas en restaurar una vivienda ubicada en la isla con vista al océano.
A cambio de este trabajo que se distribuye en 25 horas semanales, los elegidos recibirán alojamiento y otros beneficios de estadía.
Buscan voluntarios para restaurar una casa en Hawái: qué tareas deben realizar los elegidos
De acuerdo con la publicación del sitio web especializado Worldpackers, la mayor parte del trabajo consiste en preparar superficies de la vivienda para luego realizar tareas de pintura. Se incluyen en la lista tareas como
- Lijado
- Limpieza
- Enmascarado
- Preparación de paredes
También pueden realizarse trabajos de jardinería, mantenimiento de jardín, patio, reparaciones ligeras de madera y la instalación de una nueva ducha.
Qué ofrecen a cambio a los voluntarios
El intercambio contempla 25 horas de ayuda semanal y tres días libres. El horario se organiza según las tareas que deban llevase a cabo.
Entre los beneficios que ofrecen a cambio se encuentran
- Habitación privada con una cama para cada voluntario
- Almuerzo gratis todos los días durante la estadía
- Tragos y comidas gratis
- Tours y paseos gratuitos por la ciudad
- Pases gratuitos para eventos
- Traslado desde la llegada hasta el lugar
- Clases de idiomas gratuitas
- Acceso a cursos de permacultura
- Uso de una cocina
- Internet de alta velocidad
- Un espacio de trabajo dedicado para quienes trabajan de forma remota
La propuesta busca personas de entre 21 y 40 años con un nivel principiante de inglés o español.
Es requisito esencial contar con visado o ciudadanía de Estados Unidos. Además, se especifica que tanto vuelos como seguro de viaje, transporte interno y tramitación de la visa no están incluidos.