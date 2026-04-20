El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó un nuevo proyecto de ley que introduce cambios en materia de protección al consumidor y ajustes en determinadas tasas estatales. La medida busca reforzar controles sobre prácticas abusivas y mejorar el acceso a servicios clave. El nuevo marco legal combina regulación y alivio económico en sectores específicos, con foco en personas que gestionan beneficios y pueden ser vulnerables a intermediarios. De esta forma, el estado avanza en una política que apunta a ordenar el sistema y establecer mayores garantías. La ley firmada por el gobierno de California introduce límites a prácticas engañosas vinculadas a la gestión de beneficios, especialmente en casos donde terceros cobran por trámites que pueden realizarse sin costo. El objetivo es evitar abusos y mejorar la transparencia en los procesos, garantizando que los ciudadanos accedan a la información y a los servicios sin intermediaciones indebidas. Entre los principales cambios que establece la normativa El proyecto también incluye ajustes en determinadas tasas, lo que se presenta como un recorte impositivo dentro de sectores específicos. No se trata de una reducción generalizada, sino de alivios puntuales vinculados a ciertos trámites y servicios. Este esquema apunta a reducir costos asociados a gestiones administrativas, facilitando el acceso a programas y beneficios sin cargas económicas adicionales. La combinación de mayor regulación y reducción de tasas redefine el enfoque del estado en materia de consumo. Mientras se refuerzan los controles para evitar abusos, también se introducen incentivos económicos en áreas específicas. Esta estrategia busca equilibrar protección y acceso, con medidas que impactan directamente en cómo los ciudadanos interactúan con el sistema de servicios y beneficios en California.