Un nuevo proyecto energético impulsado por Bill Gates dio recientemente un paso clave en Estados Unidos: la Comisión Reguladora Nuclear de EE.UU. aprobó el primer permiso en los últimos ocho años para la construcción de un reactor nuclear comercial. Esta iniciativa de la empresa Terra Power, fundada por el magnate en 2008, busca desarrollar una nueva forma de generar electricidad mediante energía nuclear avanzada, una tecnología que Gates considera clave para cubrir la demanda energética, cada vez es mayor, en parte, por los centros de datos que impulsan la inteligencia artificial. “Creo que la nueva planta nuclear de próxima generación que TerraPower está construyendo impulsará el futuro de nuestra nación—y del mundo", aseguró el empresario. Este reactor, conocido como reactor Natrium, se ubicará en Wyoming, en las afueras de Kemmerer, una ciudad pequeña de aproximadamente 2,500 habitantes. A diferencia de la mayoría de las centrales nucleares actuales, que utilizan agua para controlar las reacciones y transferir calor, este reactor “del futuro” utilizará sodio fundido como refrigerante. Se espera que este reactor, cuyo costo total podría alcanzar los 4,000 millones de dólares según datos recopilados por AP, comience a construirse en las próximas semanas y esté en funcionamiento para 2030. El desarrollo de la planta cuenta además con el respaldo del gobierno estadounidense, que según ha informado Gates le otorga financiamiento a través del programa Advanced Reactor Demonstration, administrado por el Departamento de Energía. Bill Gates enfatizó a través de diversos posteos en su blog personal Gates Notes sobre el rol protagónico que tendrá la energía nuclear en el futuro, señalando que puede convertirse en “un contribuyente gigantesco” para alimentar los centros de datos que sostienen la expansión de la IA. Según su visión, este tipo de plantas nucleares podrían convertirse en la base de la producción energética y mantener a Estados Unidos como uno de los líderes de la industria, capaz de proporcionar energía constante a diferentes rubros y reducir las emisiones al mismo tiempo. “Es el tipo de esfuerzo que ayudará a Estados Unidos a preservar su independencia energética y a mantenerse como líder en innovación energética a nivel mundial”, aseguró.