En los tribunales de familia de Estados Unidos, las obligaciones de manutención infantil están reguladas por órdenes judiciales que obligan a los padres a aportar dinero para el cuidado de sus hijos. Cuando un juez fija una cuota alimentaria, el pago se convierte en una obligación legal cuyo incumplimiento puede derivar en sanciones civiles y penales, incluyendo multas, embargos e incluso penas de cárcel. Las autoridades federales y estatales aplican un sistema de control y persecución del incumplimiento que se basa en leyes como Title IV-D of the Social Security Act y la norma penal 18 U.S.C. § 228 – Failure to pay legal child support obligations. Aunque durante décadas el debate público se centró en los padres que no pagan, la legislación estadounidense no distingue por género. Esto significa que las madres que deben pagar manutención también pueden ser investigadas, sancionadas o encarceladas si incumplen una orden judicial, del mismo modo que ocurre con los padres. El sistema federal de cumplimiento de manutención infantil funciona a través de programas estatales supervisados por la Office of Child Support Services, que investigan a los progenitores que no pagan y pueden iniciar procesos judiciales para obligarlos a cumplir con la orden de manutención. Una de las normas más importantes es 18 U.S.C. § 228, creada por la Child Support Recovery Act of 1992, que establece sanciones penales para quienes evaden deliberadamente el pago de la cuota alimentaria cuando la deuda supera ciertos límites o permanece impaga durante largos períodos. La ley permite que el caso pase de un tribunal estatal a una causa federal si el incumplimiento es grave o si el progenitor intenta evadir la obligación mudándose a otro estado. Según la legislación federal, el incumplimiento deliberado del pago de manutención puede derivar en hasta seis meses de prisión en una primera infraccióncuando la deuda supera los 5.000 dólares o lleva más de un año impaga.