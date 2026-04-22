El pasaporte estadounidense es un documento esencial para ciudadanos y extranjeros naturalizados que deseen realizar viajes al exterior, pues las autoridades lo solicitarán como parte de los documentos obligatorios para realizar este tipo de traslados debido a que permite la identificación internacional. Verificar entonces los períodos máximos de validez resulta esencial para conocer cuándo hacer el trámite nuevamente para actualizar su vigencia y evitar cualquier tipo de inconveniente en la frontera, dado que intentar salir del país con un pasaporte vencido es ilegal en Estados Unidos. En ese marco, es importante considerar que la utilidad de este documento depende de la edad que tenía el titular al tramitarlo. El Departamento de Estado indica en su sitio web oficial que los pasaportes tramitados antes de cumplir los 16 años tienen una duración máxima de 5 años y no pueden ser renovados. Es decir, cuando alcanzan su vencimiento, debe tramitarse un nuevo ejemplar completamente desde cero. Por dicha normativa, aquellos documentos gestionados bajo estas condiciones antes de abril de 2021 quedaron completamente inválidos para cualquier uso internacional. En el caso de los ejemplares tramitados después de los 16 años, la validez máxima que se otorga a estos documentos son 10 años, por lo que en abril 2026 no pueden utilizarse para viajar los ejemplares gestionados antes de abril de 2016. De acuerdo con el United States Code (Título 8, § 1185) -Control de viajes de ciudadanos y extranjeros, se establece como regla federal que De acuerdo con la Administración de Seguridad en el Transporte, los adultos que deban constatar su identidad bajo los estándares de la Real ID para abordar vuelos nacionales, podrán presentar un pasaporte con hasta dos años de vencimiento en los controles aeroportuarios.