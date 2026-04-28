El Ejército Popular de Liberación de China (EPL) difundió imágenes de lanzamientos del misil hipersónico YJ-20 desde el destructor Tipo 055, su buque de guerra más avanzado. Las pruebas confirman que el misil hipersónico de última generación ya está listo para usar en misiones de combate real. La publicación fue realizada por China Military Bugle, cuenta oficial del EPL, dos días después de que Beijing informara que una flota naval ejecutó ejercicios de fuego real en aguas al este de Luzón, isla filipina próxima a Taiwán. El Comando del Teatro Sur del EPL calificó las maniobras como “acciones necesarias ante la situación regional actual”. El YJ-20 —también conocido como Eagle Strike-20— debutó oficialmente en septiembre pasado durante el desfile militar en Beijing por el 80° aniversario de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial. En diciembre, el EPL confirmó que el destructor Tipo 055 había completado la fase final de pruebas con el arma. Sus capacidades lo sitúan en una categoría distinta al armamento convencional: El timing no fue casual. Las imágenes se difundieron al inicio de los ejercicios Balikatan 2026, las mayores maniobras conjuntas anuales entre EE.UU. y Filipinas, lanzadas el 20 de abril. Este año marcaron un hito: es la primera participación de Japón en la fase operativa, con el despliegue del sistema de misiles Tipo 88. Yang Xiyu, investigador del Instituto Chino de Estudios Internacionales —think tank vinculado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Beijing—, afirmó ante la televisora estatal CCTV que los ejercicios del EPL constituyen “una respuesta razonable” frente a maniobras “altamente dirigidas”. La tensión escaló además tras el tránsito del destructor japonés Ikazuchi por el Estrecho de Taiwán el 17 de abril, movimiento que Beijing calificó de “provocación deliberada”.