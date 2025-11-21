El Departamento de Estado advierte a todos los ciudadanos a través de su sitio web oficial sobre los trámites de seguridad que deben realizarse cuando se sufre de un robo de pasaporte o este documento se pierde.

En ese sentido, las autoridades detallan las reglas que rigen para el uso de estos documentos después de que su extravío o hurto fue reportado, pues serán automáticamente cancelados y ya no volverán a tener validez.

Confirmado por Estados Unidos: todos estos pasaportes se darán de baja automáticamente

Cuando un pasaporte en vigencia se pierde o es robado, debe ser denunciado de inmediato para protegerse contra cualquier tipo de robo de identidad. Para realizar este trámite existen tres posibilidades

Travel State Hacerlo en línea en el sitio de

Por correo (Formulario DS-64)

En persona al solicitar un nuevo pasaporte

Una vez que la denuncia se lleva a cabo, el documento será cancelado inmediatamente y ya no podrá ser utilizado ni para viajes internacionales ni como alternativa para viajar dentro del país cuando no se tiene una licencia Real ID.

Los pasaportes denunciados son automáticamente cancelados por las autoridades. Foto: Archivo.

Qué sucede si se usan los pasaportes estadounidenses dados de baja

Una vez se reportó que el portador no está en posesión de su pasaporte, el documento quedará inutilizable incluso si la misma persona que denunció el hecho lo encuentra.

“Si intenta usar el pasaporte que reportó como perdido o robado, es posible que tenga problemas para viajar. Por ejemplo, un país extranjero puede negarle la entrada ”, se explica.

Así, para reemplazarlo es necesario completar el formulario DS-64 y el formulario DS-11 al realizar el pedido en persona. Todos los pasos para gestionar este trámite y los documentos a presentar pueden encontrarse clicando aquí.