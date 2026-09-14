Al momento de limpiar la bacha de la cocina y eliminar los malos olores, la pasta de dientes puede convertirse en una gran aliada, que ayuda a mantener impecable esta superficie.

Su uso para este fin es un truco casero sencillo de implementar que permite hacer una limpieza rápida cuando la bacha tiene marcas o suciedad acumulada, que fomentan la aparición de olores desagradables.

Poner pasta de dientes en la bacha de la cocina: por qué lo recomiendan

La pasta de dientes puede ayudar a limpiar la bacha, removiendo la suciedad y devolviendo el brillo.

Es una solución útil para aplicar especialmente después de lavar platos o utensilios con grasa, dado que para su preparación sólo se necesita pasta y agua.

La pasta de dientes puede ayudar a mantener la bacha reluciente.

Cómo usar en casa el truco de la pasta de dientes en la bacha de la cocina

Para aplicar este método casero, la pasta puede colocarse sobre la bacha con unas gotas de agua para luego cepillar o aplicarse directamente sobre un cepillo de dientes viejo y en desuso para eliminar manchas puntuales.

Una vez se haya generado espuma, los restos de la superficie se retiran con agua y luego puede realizarse la limpieza habitual de la zona.

Además, si la pasta de dientes se coloca en el desagüe ayuda a contrarrestar los malos olores con su efecto mentolado.

El consejo es siempre utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener la mezcla lejos del rostro.