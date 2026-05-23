El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Illinois detalla en su sitio web oficial cuáles son los requisitos que todos los conductores del estado deben cumplir para poder renovar su registro vehicular por internet.

Para poder llevar a cabo esta gestión de forma online, es fundamental cumplir tanto con determinados pasos como condiciones, pues de lo contrario, el trámite tendrá que realizarse de manera alternativa.

Confirmado por Illinois: el DMV prohibirá renovar la matrícula del coche a todas las personas que postergaron este trámite

La matrícula sólo puede renovarse por internet cuando toda la información del rodado que se está registrando se encuentra completamente actualizada.

Además, los vehículos de Chicago y Metro-East St. Louis deben haber pasado un aprueba de emisiones.

También se requiere un ID de registro y un PIN, información que puede encontrarse en el aviso de renovación o en cualquier tarjeta de registro, siempre y cuando el número de matrícula sea el mismo. Otra alternativa para conocer estos datos es llamar al 800-252-8980 o al 217-785-3000.

El registro vehicular sólo podrá renovarse online cuando toda la información del rodado se encuentre actualizada. Shutterstock

Si no se realizaron a tiempo los trámites previos y estos requisitos no se cumplen, la gestión no podrá llevarse a cabo de forma online.

Tampoco será posible renovar la matrícula online si la pegatina de renovación debe enviarse por correo fuera del estado.

Cómo se renueva la matrícula de coche online en Illinois

Para realizar este trámite es necesario cumplir con los pasos que se enlistan a continuación

Introducir el ID de registro y PIN en su tarjeta de registro actual en línea Seguir las instrucciones que figuran en la pantalla Pagar con VISA, Mastercard, Discover Card o American Express. Imprimir su recibo