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El vinagre blanco es uno de los ingredientes más utilizados para la limpieza del hogar para ayudar a remover residuos minerales, restos de jabón y malos olores. Su combinación con hierbas naturales crea un limpiador casero y aromático cuyo aroma es más agradable que el vinagre solo.
Mezclar vinagre blanco con hojas de laurel no tiene una finalidad química: su objetivo es mejorar el aroma natural para disimular el intenso olor del vinagre. Se puede usar esta combinación para limpiar distintas superficies del hogar.
Para qué sirve mezclar vinagre blanco y hojas de laurel
Esta mezcla tiene múltiples usos, puede utilizarse para:
- Limpiar el interior de la heladera y ayudar a neutralizar olores
- Limpiar estantes y cajones de alacenas y despensas vacías
- Higienizar mesadas y azulejos de la cocina.
- Limpiar el exterior de la heladera y otros electrodomésticos
- Refrescar el interior del tacho de basura una vez lavado
- Limpiar puertas, picaportes y otras superficies lavables
Para realizar esto correctamente, es necesario seguir una receta.
Cómo mezclar vinagre blanco y hojas de laurel
En un frasco de vidrio que tenga tapa se verterán 500 ml de vinagre blanco y entre 8 y 10 hojas de laurel, y se volverá a tapar para dejar reposar en un lugar fresco y oscuro.
Se debe dejar macerar entre 7 y 14 días. Pasado este tiempo, se tendrá que colar la mezcla, diluir la preparación con una parte de agua y colocarla en un pulverizador.
Para usarlo, rociar la mezcla sobre la superficie deseada o humedecer el paño con el liquido, posteriormente, secar con otro trapo limpio. Si se limpia la heladera, se recomienda mojar primero el paño y vaciar la heladera.
Por qué recomiendan mezclar vinagre blanco y hojas de laurel
La recomendación tiene en cuenta los beneficios de estos dos ingredientes. El vinagre blanco, por su lado, ayuda a eliminar restos de sarro ligero, residuos de jabón y malos olores.
Por otro lado, las hojas de laurel aportan un aroma herbal que hace más agradable la limpieza y deja una sensación de frescura. No obstante, ninguno reemplaza un desinfectante a la hora de eliminar microorganismos,