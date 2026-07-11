Mezclar vinagre blanco y hojas de laurel: para qué sirve y por qué lo recomiendan

El vinagre blanco es uno de los ingredientes más utilizados para la limpieza del hogar para ayudar a remover residuos minerales, restos de jabón y malos olores. Su combinación con hierbas naturales crea un limpiador casero y aromático cuyo aroma es más agradable que el vinagre solo.

Mezclar vinagre blanco con hojas de laurel no tiene una finalidad química: su objetivo es mejorar el aroma natural para disimular el intenso olor del vinagre. Se puede usar esta combinación para limpiar distintas superficies del hogar.

El vinagre blanco es uno de los ingredientes más utilizados para la limpieza del hogar para ayudar a remover residuos minerales, restos de jabón y malos olores. Chat GPT

Para qué sirve mezclar vinagre blanco y hojas de laurel

Esta mezcla tiene múltiples usos, puede utilizarse para:

Limpiar el interior de la heladera y ayudar a neutralizar olores

Limpiar estantes y cajones de alacenas y despensas vacías

Higienizar mesadas y azulejos de la cocina.

Limpiar el exterior de la heladera y otros electrodomésticos

Refrescar el interior del tacho de basura una vez lavado

Limpiar puertas, picaportes y otras superficies lavables

Para realizar esto correctamente, es necesario seguir una receta.

Cómo mezclar vinagre blanco y hojas de laurel

En un frasco de vidrio que tenga tapa se verterán 500 ml de vinagre blanco y entre 8 y 10 hojas de laurel, y se volverá a tapar para dejar reposar en un lugar fresco y oscuro.

Se debe dejar macerar entre 7 y 14 días. Pasado este tiempo, se tendrá que colar la mezcla, diluir la preparación con una parte de agua y colocarla en un pulverizador.

Para usarlo, rociar la mezcla sobre la superficie deseada o humedecer el paño con el liquido, posteriormente, secar con otro trapo limpio. Si se limpia la heladera, se recomienda mojar primero el paño y vaciar la heladera.

Por qué recomiendan mezclar vinagre blanco y hojas de laurel

La recomendación tiene en cuenta los beneficios de estos dos ingredientes. El vinagre blanco, por su lado, ayuda a eliminar restos de sarro ligero, residuos de jabón y malos olores.

Por otro lado, las hojas de laurel aportan un aroma herbal que hace más agradable la limpieza y deja una sensación de frescura. No obstante, ninguno reemplaza un desinfectante a la hora de eliminar microorganismos,