Mezclar agua oxigenada, bicarbonato y unas gotas de detergente: para qué sirve y por qué lo recomiendan

El agua oxigenada, el bicarbonato de sodio y el detergente para platos son tres productos de uso cotidiano que cuando se combinan, forman una pasta limpiadora con el poder de remover manchas difíciles y suciedad adherida en diferentes superficies del hogar.

La mezcla, aprovecha las características de cada ingrediente y suele utilizarse especialmente en baños y cocinas, lugares en los que suelen acumularse restos de jabón, grasa y manchas.

Para qué sirve mezclar agua oxigenada, bicarbonato y unas gotas de detergente

Esta preparación sirve para realizar tareas de limpieza en distintas zonas del hogar que estén manchadas o con mucha suciedad acumulada:

Limpiar las juntas de los azulejos

Remover manchas en pisos de cerámica

Limpiar l avamanos y bañeras

Eliminar restos de jabón en el baño

Desengrasar superficies lavables de la cocina

Limpiar rejillas y otras superficies con suciedad persistente

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Cómo mezclar agua oxigenada, bicarbonato y unas gotas de detergente

Para realizar esta mezcla, se deben colocar dos cucharadas de bicarbonato de sodio en un recipiente, una cucharada de agua oxigenada de 10 volúmenes y unas gotas de detergente para platos.

Se debe integrar la mezcla hasta obtener una pasta homogénea y listo, ya se obtiene un producto listo para combatir manchas y suciedad acumulada.

Para usarla, se debe dejar actuar entre 5 y 10 minutos y frotar con un cepillo de cerdas suaves o una esponja. Luego, enjuagar con agua limpia y secar con un paño si es necesario.

Por qué se recomienda mezclar agua oxigenada, bicarbonato y unas gotas de detergente

Esta mezcla es popular porque combina tres acciones complementarias. El bicarbonato de sodio ayuda a desprender la suciedad, gracias a su abrasividad suave. El agua oxigenada favorece la eliminación de manchas y el detergente facilita la remoción de grasa y residuos adheridos.

Antes de usarla, se recomienda probarla en una zona poco visible para comprobar que no altere el acabado de la superficie. Y no se debe mezclar con otros productos como lavandina o amoniaco, ya que podrían producirse reacciones químicas peligrosas.