El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Texas mantiene publicado en su sitio web oficial cuáles son los requisitos que los vehículos deben cumplir para poder realizar el registro de matrícula por una de las vías más populares: de forma online. Según lo indican las autoridades, sólo un tipo de coches califican para realizar este trámite utilizando TexasxTexas, mientras que el resto deberá realizar la gestión utilizando otros canales. Según lo informaron las autoridades, TxT solamente puede utilizarse como método para renovar la matrícula por quienes tengan vehículos no comerciales. En el caso de aquellos rodados que se utilizan con fines empresariales o gubernamentales, se tendrá que escoger realizar la gestión en una oficina para poder gestionar o actualizar este documento, esencial para la circulación. El DMV recientemente anunció que su “clásico” portal online para la renovación del registro vehicular dejó de funcionar oficialmente. Ahora, quienes sean elegibles para realizar su renovación de forma online tendrán que llevar a cabo el trámite sí o sí con TxT. Una vez se haya ingresado al portal, será necesario crear un perfil personal (o ingresar al suyo) y asociar su vehículo al sistema.