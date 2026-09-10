Las condiciones climáticas que se esperan para este jueves 10 de septiembre.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que este jueves 10 de septiembre aumentará la presencia de lluvias en diferentes sectores de Colombia, con precipitaciones que podrían presentarse en varias regiones del país.

Durante la jornada se esperan lluvias en sectores del Caribe, la región Andina, el Pacífico, la Orinoquía y la Amazonía. Además, en el mar Caribe colombiano continuará la alerta para la navegación menor por los fuertes vientos y el oleaje, mientras que también se mantienen diferentes alertas hidrológicas, por incendios de la cobertura vegetal y por deslizamientos.

Los municipios con las lluvias más intensas en Colombia

Para este jueves, se prevén lluvias en sectores de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, en la región Caribe.

En la región Andina, las precipitaciones se concentrarían en Antioquia, norte de Norte de Santander, Santander, oriente y occidente de Boyacá, norte de Cundinamarca, Caldas, Risaralda y Quindío.

Por su parte, en la región Pacífica se esperan lluvias en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y norte de Nariño.

También podrían registrarse precipitaciones en sectores de la Orinoquía, especialmente en Casanare, oriente del Meta y Vichada, mientras que en la Amazonía se esperan principalmente en Guainía y norte de Vaupés.

¿Cómo estará el clima en el resto del país?

En amplios sectores del territorio nacional todavía predominan condiciones secas, especialmente en las regiones Caribe, Orinoquía y Amazonía y a lo largo de los valles de los ríos Magdalena y Cauca. Sin embargo, hacia el final de la semana aumentará la probabilidad de lluvias, con acumulados entre medios y altos en gran parte del país.

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, acompañado de lluvias entre moderadas y fuertes en diferentes momentos del día. Además, no se descarta la presencia de tormentas eléctricas.

Las temperaturas máximas continuarán elevadas en amplios sectores del oriente y centro del Caribe, el litoral Pacífico y las zonas media y baja del valle del río Magdalena. En contraste, podrían registrarse descensos de temperatura en Boyacá, Cundinamarca y el occidente del Tolima.

Las condiciones climáticas que se esperan para este jueves 10 de septiembre. (Imagen: Shutterstock). Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

El panorama hidrológico requiere especial atención debido a los incrementos significativos registrados en la cuenca alta del río San Juan y sus afluentes, especialmente en los ríos Tamaná y Cajón.

Las lluvias en el Pacífico vallecaucano y caucano también generaron alertas rojas en los ríos Naya-Yurumangüí y San Juan de Micay. Además, se reportan crecientes en el río Atrato y sus afluentes, así como en los ríos Pauto y Ariari.

Al mismo tiempo, persisten niveles bajos en las cuencas alta y media de los ríos Cauca y Magdalena. En el Cauca, esta situación se mantiene entre Guadalajara de Buga, en Valle del Cauca, y San Jacinto del Cauca, en Bolívar. En el Magdalena continúan los niveles bajos entre Purificación, Tolima, y Calamar, Bolívar, incluidos los brazos de Mompox y Loba.

También permanecen las alertas rojas por incendios de la cobertura vegetal en Tolima, mientras que se recomienda seguimiento en Nariño, Huila y Cauca. En cuanto a deslizamientos, la atención se concentra especialmente en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Santander, Meta, Boyacá y la cordillera Oriental.

Cómo protegerse de las posibles descargas eléctricas

Ante el pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y vientos fuertes, se recomienda:

Buscar un refugio seguro.

No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas.

Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.

Asegurar y revisar el estado de los tejados, y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.

Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumideros.

En el mar Caribe, tener en cuenta la alerta para la navegación menor, debido a vientos de entre 20 y 30 nudos (37 y 56 km/h) y oleaje de entre 2 y 3 metros.