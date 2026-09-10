Florida suspende la licencia de conducir de las personas que no pagan la manutención de sus hijos y desatienden el aviso oficial para regularizar la deuda. La medida surge de la ley estatal 322.245 y alcanza a los casos gestionados por acuerdo directo entre las partes, sin intervención de la agencia estatal de manutención infantil.

El aviso lo envía la secretaría del tribunal o el depósito de pagos cuando el deudor acumula 15 días de atraso y la persona beneficiaria de la manutención lo solicita. Si no hay respuesta dentro del plazo fijado, la secretaría notifica al Departamento de Seguridad de Vehículos Motorizados, que emite la orden de suspensión.

¿Qué exige el aviso judicial por manutención impaga?

El deudor tiene 20 días desde la fecha de envío del aviso para pagar la deuda, firmar un acuerdo de pago o presentar una petición ante el tribunal para cuestionar el reclamo. También debe abonar una tasa de demora de u$s 25 a la secretaría o al depósito.

Si no cumple con ninguna de esas opciones, el Departamento de Seguridad de Vehículos Motorizados recibe la notificación y suspende tanto la licencia de conducir como la inscripción del vehículo. La suspensión se mantiene hasta que la persona regularice la deuda y presente la constancia correspondiente.

Florida suspende la licencia de conducir de las personas que no pagan la manutención de sus hijos y desatienden el aviso oficial para regularizar la deuda. Chat GPT

¿Cómo afecta esta suspensión a quienes deben manutención?

Sin licencia vigente, el deudor pierde la posibilidad de manejar de forma legal, lo que puede complicar su trabajo y sus traslados diarios. La reinstalación exige el pago total de la deuda o la firma de un plan de pagos aprobado por el tribunal.

La persona también puede pedir una licencia restringida solo para fines laborales si presenta un cronograma de pago ante el juez. Si incumple ese cronograma, el tribunal ordena de nuevo la suspensión sin otro aviso previo.