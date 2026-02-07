Puerto Rico, uno de los destinos turísticos más elegidos del Caribe, exige a todos los visitantes extranjeros que respeten las reglas migratorias establecidas por Estados Unidos, siendo esta una condición esencial para poder ingresar al territorio. No cumplir con los requisitos de documentación y elegibilidad necesarios puede devenir en el rechazo de las autoridades para realizar el traslado al puerto de entrada o para, efectivamente, que se habilite la estadía. Como Puerto Rico es un territorio no incorporado de Estados Unidos, dentro de sus límites rigen las políticas migratorias que se aplican en EE.UU. En ese sentido, todos los visitantes deben contar con el visado adecuado para su propósito de viaje y seguir las normas migratorias que se aplicarían dentro de Estados Unidos, por ejemplo, cumplir con el período de permanencia indicado en su Formulario l-94 para evitar inconvenientes o la inelegibilidad futura. Los viajes que se realicen desde Puerto Rico a Estados Unidos o de Estados Unidos hacia Puerto Rico no representan para las autoridades una salida del país, por lo que no es necesario pasar nuevamente por migraciones cuando se vuele de manera directa entre cualquiera de estos territorios. “Cuando los viajeros llegan a EE.UU. desde PR, no tienen que pasar por inmigración, siempre que el vuelo sea directo de PR a un estado”, se indica. Aunque los viajeros que visiten Puerto Rico no deben volver a pasar por migraciones para llegar a Estados Unidos, sí es esencial que cuenten con la documentación adecuada para fines de identificación. Un pasaporte extranjero se encuentra entre las credenciales válidas para vuelos domésticos, de acuerdo con la lista oficial de documentos aceptables publicada en el sitio de la Administración de Seguridad en el Transporte.