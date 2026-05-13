La Universidad de Oslo publicó un informe científico que analizó la relación entre el orden de nacimiento y el coeficiente intelectual entre hermanos. El estudio concluyó que los hijos mayores suelen obtener mejores resultados en pruebas cognitivas. La investigación fue desarrollada por los científicos noruegos Petter Kristensen y Tor Bjerkedal. Para el trabajo, los especialistas analizaron datos de cientos de miles de personas en Noruega. El informe, publicado en la revista Science, señaló que los hermanos mayores registraban puntuaciones ligeramente superiores en pruebas de coeficiente intelectual. Según los investigadores, la diferencia promedio era de algunos puntos. Los científicos explicaron que este fenómeno no estaría relacionado con factores genéticos. En cambio, indicaron que las diferencias podrían estar vinculadas con el entorno familiar y la crianza durante los primeros años de vida. El estudio también detectó que los hermanos del medio y los menores tendían a obtener resultados similares, aunque generalmente por debajo de los hijos primogénitos. Según explicaron Petter Kristensen y Tor Bjerkedal, el hijo mayor suele recibir atención exclusiva de los padres durante más tiempo en la infancia. Además, muchas veces adopta un rol de enseñanza hacia sus hermanos menores. Los especialistas aclararon que las diferencias encontradas son estadísticas y no determinan la inteligencia individual de cada persona. También remarcaron que factores como la educación, el contexto familiar y la estimulación cognitiva influyen en el desarrollo intelectual. A pesar de ello, el informe de la Universidad de Oslo continúa siendo uno de los estudios más citados sobre la relación entre el orden de nacimiento y el coeficiente intelectual entre hermanos.