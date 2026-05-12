Más de 230 vuelos cancelados y casi 7.000 demoras en los primeros dos días de esta semana: eso es el balance de las disrupciones aéreas que golpean a Estados Unidos, según datos de FlightAware. United, American, Southwest y Delta encabezan las aerolíneas afectadas, con focos críticos en Texas, Nueva York y Los Ángeles. El lunes 11 de mayo concentró la mayor parte del caos, con 193 cancelaciones y 5.505 demoras a nivel nacional. El martes, las cifras parciales suman otras 39 cancelaciones y 1.254 demoras adicionales, lo que eleva el acumulado semanal a 232 cancelaciones y 6.759 vuelos demorados en vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos. American Airlines lideró las disrupciones durante el lunes, con decenas de cancelaciones y cientos de demoras concentradas en su hub principal de Dallas/Fort Worth. La Administración Federal de Aviación (FAA) llegó a emitir un ground stop en DFW por condiciones meteorológicas severas, lo que generó un efecto cascada en toda la red nacional. Southwest, United y Delta también registraron niveles elevados de cancelaciones y demoras en múltiples rutas domésticas e internacionales. Los viajeros con vuelos cancelados tienen derecho a solicitar un cambio de itinerario sin costo o un reembolso completo, de acuerdo con las políticas de cada aerolínea y las regulaciones del Departamento de Transporte de Estados Unidos. En casos de demoras significativas, algunas compañías ofrecen vouchers de comida o alojamiento según el contrato de transporte del operador. Ante cualquier interrupción, se recomienda monitorear el estado del vuelo en tiempo real a través de FlightAware o la aplicación oficial de la aerolínea y contactar al servicio al cliente para gestionar cambios de vuelo. Quienes tengan conexiones ajustadas deben alertar al personal de la aerolínea de inmediato para priorizar su reubicación en vuelos alternativos.