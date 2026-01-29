En esta noticia
En mayo de 2025, la entrada en vigor a nivel federal de la Ley Real ID estableció que todas las personas que desean abordar un vuelo nacional en Estados Unidos deben presentar a las autoridades un documento válido de identidad en los controles.
En ese sentido, si bien la licencia de conducir Real ID es uno de los más populares, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) especifica en su sitio web oficial que determinadas identificaciones digitales también serán aceptadas para volar legalmente, eliminando la necesidad de presentar documentos físicos -como el pasaporte o una licencia- y de abonar las tasas por controles alternativos.
Las identificaciones que pueden llevarse en el celular para volar dentro de Estados Unidos
Aunque existe una larga lista de identificaciones físicas aceptables, para quienes prefieran una alternativa práctica, pueden mostrar desde su celular cualquiera de las siguientes opciones a las autoridades
Clear ID
Quienes opten por esta opción tendrán que
- Descargar la aplicación
- Ir a la pestaña “Vault”
- Añadir el pasaporte para crear la Clear ID
- Mostrar la identificación en los controles de TSA
Apple ID
Para usuarios iOS, esta identificación se crea de la siguiente manera
- Abrir la aplicación Wallet
- Tocar el botón “+”
- Luego tocar la opción para cargar tarjeta de identidad
- Elegir si se quiere añadir al iPhone o también al Apple Watch
- Escanear el pasaporte
- Leer el chip del pasaporte
- Tomar la foto solicitada
- Autenticar con Face ID o Touch ID
- Seguir las instrucciones finales
- Mostrar la identificación en los controles
Google Wallet
En estos casos, se debe
- Descargar la aplicación
- Seleccionar “ID” y luego “ID Pass”
- Seguir las instrucciones para verificar la identidad con el pasaporte estadounidense
- Mostrar la identificación en los controles
Qué documentos físicos acepta Estados Unidos para volar
Quienes prefieran la opción física, podrán presentar con un vencimiento de hasta dos años cualquiera de los siguientes documentos, u abonar los 45 dólares para usar TSA ConfirmID
- Licencia de Conducir Mejorada emitida por el Estado
- Pasaporte de EE.UU.
- Tarjeta de pasaporte de EE.UU.
- Tarjeta de viajero de confianza del DHS
- Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU. incluidas las identificaciones emitidas a dependientes
- Tarjeta de residente permanente
- Tarjeta de cruce fronterizo
- Identificación con foto aceptable metida por una nación tribal/tribu nativa reconocida por el gobierno federal
- Tarjeta PIV HSPD-12
- Pasaporte emitido por un gobierno extranjero
- Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Nativos y del Norte de Canadá
- Credencial de identificación del trabajador del transporte
- Tarjeta de Autorización de Empelo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (l-766)
- Credencial de marino mercante de EE.UU.
- Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)