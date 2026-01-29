En mayo de 2025, la entrada en vigor a nivel federal de la Ley Real ID estableció que todas las personas que desean abordar un vuelo nacional en Estados Unidos deben presentar a las autoridades un documento válido de identidad en los controles.

En ese sentido, si bien la licencia de conducir Real ID es uno de los más populares, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) especifica en su sitio web oficial que determinadas identificaciones digitales también serán aceptadas para volar legalmente, eliminando la necesidad de presentar documentos físicos -como el pasaporte o una licencia- y de abonar las tasas por controles alternativos.

Las identificaciones que pueden llevarse en el celular para volar dentro de Estados Unidos

Aunque existe una larga lista de identificaciones físicas aceptables, para quienes prefieran una alternativa práctica, pueden mostrar desde su celular cualquiera de las siguientes opciones a las autoridades

Clear ID

Quienes opten por esta opción tendrán que

Descargar la aplicación

Ir a la pestaña “Vault”

Añadir el pasaporte para crear la Clear ID

Mostrar la identificación en los controles de TSA

Mostrar un documento Real ID o pasar un control de seguridad alineado con esta medida es obligatorio para volar en Estados Unidos. Fuente: archivo.

Apple ID

Para usuarios iOS, esta identificación se crea de la siguiente manera

Abrir la aplicación Wallet

Tocar el botón “+”

Luego tocar la opción para cargar tarjeta de identidad

Elegir si se quiere añadir al iPhone o también al Apple Watch

Escanear el pasaporte

Leer el chip del pasaporte

Tomar la foto solicitada

Autenticar con Face ID o Touch ID

Seguir las instrucciones finales

Mostrar la identificación en los controles

Google Wallet

En estos casos, se debe

Descargar la aplicación

Seleccionar “ID” y luego “ID Pass”

Seguir las instrucciones para verificar la identidad con el pasaporte estadounidense

Mostrar la identificación en los controles

Qué documentos físicos acepta Estados Unidos para volar

Quienes prefieran la opción física, podrán presentar con un vencimiento de hasta dos años cualquiera de los siguientes documentos, u abonar los 45 dólares para usar TSA ConfirmID